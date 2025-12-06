Presentadora de Noticias RCN preocupó a televidentes al aparecer sobre una camilla

RCN cuenta actualmente con uno de los noticieros más vistos de la televisión colombiana y que el año pasado incorporó cuatro nuevas figuras para la edición de las siete de la noche: Dominica Duque, Sebastián González, Caterine Ibargüen y Mónica Jaramillo. Con estos cambios, el canal busca competir de manera más contundente con Caracol para alcanzar los primeros lugares de audiencia; competencia en la que tienen un as bajo la manga, Rossy Lemos, presentadora que recientemente preocupó a sus fans por una fotografía sobre una camilla.

Más allá de su innegable talento frente a las cámaras del noticiero, Lemos se ha caracterizado por tener una cercanía con los televidentes que la ven día a día, y lo hace por medio de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 582.000 seguidores; misma en la que mostró cómo los servicios de unos profesionales la hicieron recuperarse de su salud, que se encontraba recaída por una fuerte gripa.

Por medio de una de sus historias, Rossy dio a conocer un comunicado oficial, después de haber estado algunas horas sobre una camilla. En la imagen que dio a conocer se le ve sobre una camilla, luego que un equipo profesional le hubiese suministrado un suero que contenía, entre otras cosas: Vitamina C, vitamina de complejo B, glutacio, zinc y magnesio.

Según sus propias palabras, esta combinación le “exterminó por completo la gripa”; y con ello pudo cumplir con los compromisos que tiene con el canal, y con otros ‘camellos’ que le han salido por fuera y que se incrementan con la llegada de las fiestas de Fin de Año.