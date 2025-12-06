No se merecen el beneficio de la duda: Mujeres se mechonearon en concierto de Grupo Firme en Bogotá

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, sigue consolidándose como uno de los escenarios más apetecidos para los artistas nacionales e internacionales, mismo que recibió en la primera semana de diciembre a Grupo Firme, mismos que la están rompiendo con sus espectáculos; aunque lamentablemente en la primera de sus presentaciones se presentaron varios actos reprochables, dentro de ellas una pelea a puño y mechoneo de algunas mujeres.+

Eduin y Jhonny Caz, junto a Abrahan Hernández y el resto de su equipo, llevaban varios días en Colombia preparando sus presentaciones para el ‘Órale Wey’ Fest Mex, realizado en El Campín los pasados 5 y 6 de diciembre. En este evento no solo figuraban ellos, sino también Yeison, Luis Antonio “El Mimoso” López, Víctor Valverde, Hernán Sepúlveda, Los del Roble, Los HH y otros artistas que completaban el cartel.

Grupo Firme. Foto: YouTube

En medio de estas presentaciones, una de las partes de las graderías cercanas a la tarima fue testigo de una reprochable pelea entre varias mujeres, quienes, al parecer, se encontraban bajo la influencia del alcohol. Este acto desencadenó una ola de rechazos en redes como ‘X’.

"El 90% de las personas que asisten a esos conciertos son uribistas", “Cosas que nunca pasan en un evento de techno y siempre en fiestas agropecuarias”, “Puro levantado, petroñero, traqueto pobre es que va a esos conciertuchos.”, “Esos eventos siempre terminan en pelea”, “Esa música y este jetset es lo que le encanta al NPC promedio colombiano.”, y “Me las imagino presumiendo sus boletas previamente para llegar a estar expuestas de esta forma. Son una boleta”, fueron algunas de las reacciones.