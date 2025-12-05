Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, causó preocupación al salir en silla de ruedas

El Concurso Nacional de Belleza durante su última versión tuvo un cambio importante, pues el formato pasó de contar con una única noche de ceremonia a convertirse en un ‘reality’ de la mano del Canal RCN, donde 29 candidatas fueron las seleccionadas para medirse a pruebas de modelaje, pasarela, presentación, entre otros. Luego de varias semanas, los jurados conformados por Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar eligieron como Miss Universe Colombia a Vanessa Pulgarín, la representante de Antioquia, quien logró destacarse el inicio de la competencia.

Si bien, Pulgarín se perfilaba como una de las favoritas dentro de Miss Universe, lo cierto es que no quedó entre las 5 finalistas y quien se convirtió en la nueva Miss Universe 2025 fue, precisamente, Fátima Bosch de México, en medio de una fuerte polémica por un supuesto fraude con la corona.

Aunque la final de Miss Universe se dio hace ya varias semanas, Vanessa Pulgarín habría optado por no regresar a Colombia tan pronto, sin embargo, ha estado bastante activa por medio de sus redes sociales, donde se mostró en silla de ruedas e incluso expuso algunos detalles de la situación de salud que enfrenta:

“Tengo muchas cosas por contarles. No sé asusten, estoy muchísimo mejor… Todo empezó porque tenía un dolor muy fuerte (...) Nunca había estado tantas veces en urgencias. Gracias a Dios nada ha sido grave y he dado con personas muy hermosas y profesionales. Ya se deben imaginar lo que siento. La foto que les subí fue hace dos días, por eso les digo que no se preocupen, hoy ya pude moverme mucho más", fueron las declaraciones expuestas por parte de Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia.

Vanessa Pulgarín MIss Universe. redes sociales Vanessa Pulgarín MIss Universe.

Las emotivas palabras de Pulgarín tras Miss Universe

Tras lo sucedido en Bangkok, Pulgarín aprovechó lo masivo de su Instagram para mostrar su alegría por participar en este destacado certamen y cumplir un sueño más en su vida a sus 34 años.

“Estoy demasiado feliz, quiero darles muchas gracias a todos, los que se están tomando el tiempo de enviarme unas palabras extraordinarias y hermosas. Le agradezco a Dios por esta experiencia, estoy muy agradecida y feliz; las personas aquí son maravillosas y se me acercan llorando preocupados por mí, aunque yo estoy tranquila”, afirmó.

“Esta experiencia es inolvidable, porque sacó una versión mía que ni yo conocía. Estoy muy orgullosa y los llevo en el corazón porque ustedes no se imaginan todo lo que hice para ser una excelente representación; lleve a Colombia en mi pecho con mucho orgullo”, añadió.