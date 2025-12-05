Rated R: El nuevo EP de Rowma, un viaje de identidad, sombras y seducción

A los 22 años, Rowma llega con una nueva energía. Tras abrirse paso en la escena urbana con un estilo que mezcla reggaetón, trap y melodías callejeras, el artista puertorriqueño presenta hoy Rated R, un EP que consolida la visión que ha venido construyendo desde sus inicios en Corozal, cuando con solo 11 años escribía canciones para su familia y amigos. Ahora, con una propuesta más madura y definida, Rowma revela un proyecto que captura su crecimiento personal y artístico, mostrando un sonido que ya lo distingue dentro de la nueva ola urbana.

Inspirado en la estética intensa y directa de las películas clasificadas “R”, Rated R combina sensualidad, oscuridad y momentos de honestidad emocional. Es un EP que se mueve entre lo provocador y lo introspectivo, permitiéndole a Rowma explorar una narrativa que refleja quién es hoy y hacia dónde quiere llevar su música. TRACKLIST — Rated R 1. AHÍ EH – Rowma 2. UNFOLLOW – Rowma x Kris R 3. NENA LINDA – Rowma 4. MEDIA HORITA – Rowma x Dalex El proyecto no solo se escucha: se siente. Cada tema aporta un matiz distinto dentro del universo de Rated R, donde Rowma juega con texturas frescas, atmósferas densas y una evolución evidente en su interpretación y composición.

Lanzamiento global El EP está disponible desde hoy, 4 de diciembre a las 8:00 PM (hora de Puerto Rico), en todas las plataformas digitales. El lanzamiento forma parte de una nueva etapa de desarrollo artístico junto a Soldout Entertainment, sello que acompaña la visión renovada del artista y su expansión hacia audiencias internacionales. Sobre Rowma Gadiel Rodríguez Fuentes, conocido artísticamente como Rowma, nació en Bayamón el 9 de abril de 2003 y se crió en Corozal, Puerto Rico.

Su trayectoria dentro de la música urbana ha ido en ascenso gracias a su versatilidad y a la naturalidad con la que fusiona distintos estilos. Entre sus temas más destacados se encuentran Mi Kitty (ft. Tutu), Hey Siri, Hey Siri II (ft. Amarion), MIA FULL 2 (ft. Green Cookie, Jeyyff & Tutu) y Solita junto a Cdobleta y Gato Nuevo. Sus más recientes lanzamientos —OU MAH junto a Torres & Jovaan, Toxic Moment Remix junto a Almighty, Miky Woodz e Izaak, y Unfollow— han fortalecido su presencia dentro del género y lo posicionan como una de las propuestas jóvenes más prometedoras del movimiento urbano. Rated R confirma la dirección que Rowma ha elegido: una versión más auténtica, más arriesgada y más fiel a su propia historia