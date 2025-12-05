“Quiero que reviva el romanticismo”: Chris Cardona presenta su nuevo EP inspirado en las etapas del amor

En su más reciente paso por Medellín Chris Cardona habló con PUBLIMETRO COLOMBIA para abrir las puertas de su vida emocional y contar detalles de su más reciente lanzamiento, en el que espera que su público “se identifique en cualquier etapa del amor en la que esté”. El artista le apuesta a ritmos afro y a letras dedicadas a las mujeres.

¿Cómo nace este proyecto y cómo construiste ese recorrido por las etapas del enamoramiento?

‘Diario de un romántico’ son cinco canciones. Cada una define o relata las etapas del enamoramiento, desde cuando uno conoce a una persona especial y se va enamorando de esos detalles, de esas cositas tan buenas o malas, pero que uno las ve como bonitas. Va desarrollándose hacia dar un paso más allá, hacia una relación. También hablamos de esas cosas bonitas y también de las no tan chéveres, como las peleas y los conflictos que surgen siempre en una relación, pero también cómo eso permite reconocer los errores, resolver esos problemas y dar una segunda oportunidad. La quinta canción habla de un proceso de ruptura y de superación. Realmente define toda esa etapa de enamoramiento hasta donde también concluye la relación. Hicimos este EP pensando en que las personas se identifiquen dependiendo de la etapa en la que se encuentren en este momento.

¿Es una historia personal o refleja experiencias cercanas?

Sí, realmente en su mayor parte habla de una experiencia personal. Las canciones no se hicieron todas en un solo momento, sino que fueron escritas en diferentes procesos y momentos de mi vida. Las dos primeras las hice en un corto lapso, cuando estaba enamorado. Luego otra representaba esa etapa conflictiva de la relación en la que estaba, y la última la hice ya en un proceso de ruptura, cuando había superado eso y me había dado la oportunidad de conocer nuevas personas.

En el proceso creativo, ¿cuál fue el mayor reto técnico del EP?

‘Me estoy enamorando’ fue la canción más fuera de lo convencional dentro del proyecto. Es una afro house que trabajamos con un productor paisa llamado El Crispe. Ese trabajo me llevó muchos retos porque nunca me había aventurado en ese género y tampoco había trabajado con Crispe. Fue muy chévere porque me ayudó muchísimo en mi crecimiento como artista y me permitió ver la versatilidad que tengo dentro de las ramas del afro.

¿Qué elementos musicales nuevos exploraste?

La cuarta canción, ‘No quiero que te vayas’, es un kizomba. Musicalmente es un seis octavos, así que tiene una métrica diferente al resto. Eso hacía que la composición fuera un poquito más difícil, porque al ser el tiempo diferente, la forma en que casan las palabras y en la que quería transmitir la idea llevaba más trabajo. Todo este proceso ha sido de mucho aprendizaje, exploración y crecimiento para mí como artista. Nunca había hecho un trabajo en una métrica diferente a la convencional.

¿Qué influencias y sonidos marcaron este lanzamiento?

Muchos sonidos de la champeta colombiana nos influenciaron muchísimo. Artistas como Beéle y Kapo, y todos los que están haciendo en el afro en Colombia, fueron referentes para traer un sonido fresco, pero con el sello Chris Cardona.

¿Cómo vives el hecho de cantar canciones que nacieron de procesos dolorosos?

Es la terapia que tenemos los artistas, plasmar en canciones las situaciones de la vida real y conllevarlas con más facilidad. Me ayuda a cantarlas más, sentirlas más y cantarlas con más sentimiento. Hacer este EP fue mucha terapia para superar situaciones no tan agradables y potenciar las que sí lo fueron.

¿Quién es hoy Cris Cardona como artista y como persona?

Soy un artista que busca revivir el romanticismo. Un artista que está creciendo, porque este proceso ha sido de mucho aprendizaje, y que espera cosas grandes con el favor de Dios.