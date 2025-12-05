Marbelle se burló de Armando Benedetti luego de que Sura cancelara su póliza y la de su familia

Marbelle es una de las artistas más conocidas en el país, consolidando una carrera de más de 20 años y contando con varios éxitos en la industria musical, lo que también la ha llevado a formar parte de varios programas y el más recordado sin duda, es ‘Amor sincero’, la telenovela inspirada en su vida que también fue protagonizada por su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez.

Más allá de su carrera en la música como solista y también formando parte de ‘Planchado el despecho’, junto a Yolanda Rayo, Majida Issa y Keyla, la artista ha logrado dar de que hablar también por sus claras posturas políticas, evidenciando su descontento con Gustavo Petro y por ende, con cada una de las figuras que hace parte de su gabinete.

“Voy a llorar… pero de la risa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle, luego de compartir el respectivo tweet de Armando Benedetti, el Ministro del Interior, quien aseguró por la red social X: "

“Aberrante. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país. Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país. Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero de que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas у quejas ante la Super salud".Como es costumbre, las diferentes reacciones con respecto a las declaraciones de Marbelle no se hicieron esperar tanto en contra como a favor, pues ya resultan cotidianas las diferentes declaraciones de la artista.



