Loserville en Bogotá: Limp Bizkit lidera un cierre de año explosivo en el Coliseo MedPlus

Con una producción inmersiva y un cartel diverso, el evento se posiciona como uno de los cierres culturales más importantes del 2025 en Bogotá.

Limp Bizkit durante su presentación en el festival Estéreo Picnic en Bogotá
Limp Bizkit durante su presentación en el festival Estéreo Picnic en Bogotá (Juan Pablo Pino)
Por Luisa Toquica

Este 5 de diciembre, Bogotá vivirá uno de los eventos más potentes del año con Loserville en el Coliseo MedPlus, un festival encabezado por Limp Bizkit y un cartel que reúne a referentes del rock, metal y la escena alternativa global. Con una producción inmersiva y una logística diseñada para más de 12.000 asistentes, el show promete redefinir la experiencia de los conciertos en la capital.

Loserville 2025: Limp Bizkit encabeza uno de los festivales más esperados del año en Bogotá

El próximo 5 de diciembre de 2025, el Coliseo MedPlus recibirá a Loserville, un festival que llega cargado de energía, nostalgia, experimentación y un cartel que reúne a figuras esenciales del rock y la escena alternativa contemporánea. Con Limp Bizkit como headliner, la ciudad se prepara para uno de los cierres culturales más contundentes del año.

El festival se integra a la programación oficial 2025 del Coliseo MedPlus, consolidando al venue como uno de los escenarios más activos e influyentes del país. La organización proyecta la jornada como un hito sonoro, visual y emocional para más de 12.000 asistentes.

Un cartel que celebra la diversidad del rock y la cultura alternativa

El lineup de Loserville combina artistas que han marcado distintas generaciones con propuestas que expanden los límites del género:

  • Limp Bizkit, ícono del nu y rap metal, llega con su sello de riffs explosivos, actitud desafiante y un show que se ha convertido en referente de culto en todo el mundo.
  • Bullet For My Valentine suma la cuota emocional y generacional del metal moderno, con un sonido melódico y visceral.
  • 311, pioneros en fusionar rock alternativo, reggae y funk, aportan su característica identidad híbrida.
  • Ecca Vandal, artista conocida por su estilo experimental, llevará al escenario una propuesta vibrante que mezcla punk, electrónica y hip hop.
  • Slay Squad ofrecerá una descarga agresiva cargada de metalcore y estética urbana.
  • Riff Raff añadirá su toque irreverente con un performance influenciado por el rap y una estética excéntrica inconfundible.

Esta curaduría permite que Loserville recorra distintas vertientes de la cultura alternativa global, conectando generaciones, sonidos y sensibilidades.

Una producción inmersiva: música, relato y espectáculo

El festival contará con una puesta en escena de gran formato, diseñada para acompañar un viaje emocional a través de pantallas de gran escala, iluminación dinámica y elementos escénicos que amplifican la experiencia colectiva. Esta apuesta busca superar el concepto tradicional de concierto y llevarlo hacia un formato inmersivo que dialogue con el público.

Según Carolina García, gerente estratégica de negocio del Coliseo MedPlus, la cita resume la visión del venue:

“Loserville sintetiza muy bien la visión que tenemos: una programación que escucha a todas las generaciones, que no le teme a las emociones intensas y que entiende la música como un espacio de encuentro diverso y multicultural”.

Movilidad y logística: todo lo que deben saber los asistentes

Con un aforo esperado de más de 12.000 personas, Loserville contará con un robusto plan logístico para garantizar una experiencia cómoda, segura y fluida.

Parqueadero oficial – ParkingLive

Ubicado frente al Coliseo MedPlus, con compra anticipada por Taquillalive.

  • Carros: $35.000 COP
  • Motos: $25.000 COP

Rutas de transporte compartido – RUTALIVE

Buses especiales desde y hacia puntos estratégicos de la ciudad.

Salida:

  • Desde la bahía junto al Centro Comercial Portal 80 rumbo al Coliseo MedPlus.

Regreso:

  • Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte
  • Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo–Maloka – Portal El Dorado
  • Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor

Costo: $25.000 COP (ida y regreso).

El embarque se realizará dentro del parqueadero oficial del Coliseo, con personal que monitorea los cupos en tiempo real.

Recomendaciones para disfrutar el festival sin contratiempos

  • Consulte actualizaciones en @ColiseoMedPlus en Instagram.
  • Los tickets estarán disponibles en la APP de Taquillalive.
  • Respete filas y controles de acceso.
  • No se permite ingreso de: cigarrillos, vapers, mochilas grandes, alimentos o bebidas externas, cámaras profesionales, objetos punzantes, paraguas ni elementos metálicos.
  • Evento exclusivo para mayores de edad.
  • Llegue por la Calle 80, 1,5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico guiará el ingreso.
  • Dentro del recinto habrá puntos de comida y bebidas.
  • El venue contará con puntos de salud y atención de emergencias.
       

