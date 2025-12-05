Loserville en Bogotá: Limp Bizkit lidera un cierre de año explosivo en el Coliseo MedPlus

Este 5 de diciembre, Bogotá vivirá uno de los eventos más potentes del año con Loserville en el Coliseo MedPlus, un festival encabezado por Limp Bizkit y un cartel que reúne a referentes del rock, metal y la escena alternativa global. Con una producción inmersiva y una logística diseñada para más de 12.000 asistentes, el show promete redefinir la experiencia de los conciertos en la capital.
Loserville 2025: Limp Bizkit encabeza uno de los festivales más esperados del año en Bogotá
El próximo 5 de diciembre de 2025, el Coliseo MedPlus recibirá a Loserville, un festival que llega cargado de energía, nostalgia, experimentación y un cartel que reúne a figuras esenciales del rock y la escena alternativa contemporánea. Con Limp Bizkit como headliner, la ciudad se prepara para uno de los cierres culturales más contundentes del año.
El festival se integra a la programación oficial 2025 del Coliseo MedPlus, consolidando al venue como uno de los escenarios más activos e influyentes del país. La organización proyecta la jornada como un hito sonoro, visual y emocional para más de 12.000 asistentes.
Un cartel que celebra la diversidad del rock y la cultura alternativa
El lineup de Loserville combina artistas que han marcado distintas generaciones con propuestas que expanden los límites del género:
- Limp Bizkit, ícono del nu y rap metal, llega con su sello de riffs explosivos, actitud desafiante y un show que se ha convertido en referente de culto en todo el mundo.
- Bullet For My Valentine suma la cuota emocional y generacional del metal moderno, con un sonido melódico y visceral.
- 311, pioneros en fusionar rock alternativo, reggae y funk, aportan su característica identidad híbrida.
- Ecca Vandal, artista conocida por su estilo experimental, llevará al escenario una propuesta vibrante que mezcla punk, electrónica y hip hop.
- Slay Squad ofrecerá una descarga agresiva cargada de metalcore y estética urbana.
- Riff Raff añadirá su toque irreverente con un performance influenciado por el rap y una estética excéntrica inconfundible.
Esta curaduría permite que Loserville recorra distintas vertientes de la cultura alternativa global, conectando generaciones, sonidos y sensibilidades.
Una producción inmersiva: música, relato y espectáculo
El festival contará con una puesta en escena de gran formato, diseñada para acompañar un viaje emocional a través de pantallas de gran escala, iluminación dinámica y elementos escénicos que amplifican la experiencia colectiva. Esta apuesta busca superar el concepto tradicional de concierto y llevarlo hacia un formato inmersivo que dialogue con el público.
Según Carolina García, gerente estratégica de negocio del Coliseo MedPlus, la cita resume la visión del venue:
“Loserville sintetiza muy bien la visión que tenemos: una programación que escucha a todas las generaciones, que no le teme a las emociones intensas y que entiende la música como un espacio de encuentro diverso y multicultural”.
Movilidad y logística: todo lo que deben saber los asistentes
Con un aforo esperado de más de 12.000 personas, Loserville contará con un robusto plan logístico para garantizar una experiencia cómoda, segura y fluida.
Parqueadero oficial – ParkingLive
Ubicado frente al Coliseo MedPlus, con compra anticipada por Taquillalive.
- Carros: $35.000 COP
- Motos: $25.000 COP
Rutas de transporte compartido – RUTALIVE
Buses especiales desde y hacia puntos estratégicos de la ciudad.
Salida:
- Desde la bahía junto al Centro Comercial Portal 80 rumbo al Coliseo MedPlus.
Regreso:
- Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte
- Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo–Maloka – Portal El Dorado
- Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor
Costo: $25.000 COP (ida y regreso).
El embarque se realizará dentro del parqueadero oficial del Coliseo, con personal que monitorea los cupos en tiempo real.
Recomendaciones para disfrutar el festival sin contratiempos
- Consulte actualizaciones en @ColiseoMedPlus en Instagram.
- Los tickets estarán disponibles en la APP de Taquillalive.
- Respete filas y controles de acceso.
- No se permite ingreso de: cigarrillos, vapers, mochilas grandes, alimentos o bebidas externas, cámaras profesionales, objetos punzantes, paraguas ni elementos metálicos.
- Evento exclusivo para mayores de edad.
- Llegue por la Calle 80, 1,5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico guiará el ingreso.
- Dentro del recinto habrá puntos de comida y bebidas.
- El venue contará con puntos de salud y atención de emergencias.