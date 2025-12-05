Loserville en Bogotá: Limp Bizkit lidera un cierre de año explosivo en el Coliseo MedPlus

Limp Bizkit durante su presentación en el festival Estéreo Picnic en Bogotá

Este 5 de diciembre, Bogotá vivirá uno de los eventos más potentes del año con Loserville en el Coliseo MedPlus, un festival encabezado por Limp Bizkit y un cartel que reúne a referentes del rock, metal y la escena alternativa global. Con una producción inmersiva y una logística diseñada para más de 12.000 asistentes, el show promete redefinir la experiencia de los conciertos en la capital.

El próximo 5 de diciembre de 2025, el Coliseo MedPlus recibirá a Loserville, un festival que llega cargado de energía, nostalgia, experimentación y un cartel que reúne a figuras esenciales del rock y la escena alternativa contemporánea. Con Limp Bizkit como headliner, la ciudad se prepara para uno de los cierres culturales más contundentes del año.

El festival se integra a la programación oficial 2025 del Coliseo MedPlus, consolidando al venue como uno de los escenarios más activos e influyentes del país. La organización proyecta la jornada como un hito sonoro, visual y emocional para más de 12.000 asistentes.

Un cartel que celebra la diversidad del rock y la cultura alternativa

El lineup de Loserville combina artistas que han marcado distintas generaciones con propuestas que expanden los límites del género:

, ícono del nu y rap metal, llega con su sello de riffs explosivos, actitud desafiante y un show que se ha convertido en referente de culto en todo el mundo. Bullet For My Valentine suma la cuota emocional y generacional del metal moderno, con un sonido melódico y visceral.

, pioneros en fusionar rock alternativo, reggae y funk, aportan su característica identidad híbrida. Ecca Vandal , artista conocida por su estilo experimental, llevará al escenario una propuesta vibrante que mezcla punk, electrónica y hip hop.

, artista conocida por su estilo experimental, llevará al escenario una propuesta vibrante que mezcla punk, electrónica y hip hop. Slay Squad ofrecerá una descarga agresiva cargada de metalcore y estética urbana.

Esta curaduría permite que Loserville recorra distintas vertientes de la cultura alternativa global, conectando generaciones, sonidos y sensibilidades.

Una producción inmersiva: música, relato y espectáculo

El festival contará con una puesta en escena de gran formato, diseñada para acompañar un viaje emocional a través de pantallas de gran escala, iluminación dinámica y elementos escénicos que amplifican la experiencia colectiva. Esta apuesta busca superar el concepto tradicional de concierto y llevarlo hacia un formato inmersivo que dialogue con el público.

Según Carolina García, gerente estratégica de negocio del Coliseo MedPlus, la cita resume la visión del venue:

“Loserville sintetiza muy bien la visión que tenemos: una programación que escucha a todas las generaciones, que no le teme a las emociones intensas y que entiende la música como un espacio de encuentro diverso y multicultural”.

Movilidad y logística: todo lo que deben saber los asistentes

Con un aforo esperado de más de 12.000 personas, Loserville contará con un robusto plan logístico para garantizar una experiencia cómoda, segura y fluida.

Parqueadero oficial – ParkingLive

Ubicado frente al Coliseo MedPlus, con compra anticipada por Taquillalive.

Carros: $35.000 COP

Motos: $25.000 COP

Rutas de transporte compartido – RUTALIVE

Buses especiales desde y hacia puntos estratégicos de la ciudad.

Salida:

Desde la bahía junto al Centro Comercial Portal 80 rumbo al Coliseo MedPlus.

Regreso:

Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte

Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo–Maloka – Portal El Dorado

Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo–Maloka – Portal El Dorado Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor

Costo: $25.000 COP (ida y regreso).

El embarque se realizará dentro del parqueadero oficial del Coliseo, con personal que monitorea los cupos en tiempo real.

