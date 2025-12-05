Cometa 3I/ATLAS esta bastante cerca a la tierra: ¿cuándo podrá observarlo?

3I/ATLAS es un cometa interestelar que ha viajado desde fuera de nuestro sistema solar, siendo solo el tercer objeto de este tipo en ser confirmado hasta la fecha. El nombre es una abreviatura:“3I”significa que es el tercer objeto interestelar conocido (después de Oumuamua y Borisov), y“ATLAS”se refiere al sistema de telescopios automatizado (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) que lo descubrió en julio de 2025.

Los astrónomos lo clasifican como cometa debido a que ha mostrado actividad cometaria (emisión de gas y polvo, formando una coma) al acercarse al Sol, y su órbita es hiperbólica (abierta), lo que confirma su origen no ligado al Sol. El estudio de 3I/ATLAS es crucial porque se considera una cápsula del tiempo cósmica que contiene material formado en otro sistema estelar, brindando pistas únicas sobre la composición química de otros lugares de la galaxia.

Su inexplicable aceleración no gravitacional, su extraña morfología y su composición inusual han provocado que figuras como Elon Musk y Kim Kardashian pregunten a la NASA si se trata de tecnología alienígena, mientras la ONU lo usa para probar defensas planetarias.

3I/ATLAS atraviesa nuestro sistema solar a una velocidad vertiginosa de hasta aproximadamente 250.000 kilómetros por hora, la velocidad más alta registrada hasta ahora para un visitante del sistema solar. Para hacerse una idea, la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol a una velocidad promedio de poco más de 100.000 kilómetros por hora.

¿Cuándo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS?

Debido a su impresionante velocidad, el cometa envuelto en gas y polvo se acercará más a nuestro planeta el 19 de diciembre. Poco después, según la ESA (Agencia Espacial Europea), desaparecerá en las profundidades del espacio y nunca regresará.

Le puede interesar: Telescopio detecta anomalías que podrían ser la primera evidencia de tecnología extraterrestre

Para los interesados en presenciar el impresionante fenómeno, a simple vista o con unos binoculares no se podrá ver, de hecho los astrónomos aficionados recientemente pudieron ver 3I/ATLAS con un telescopio mediano en el cielo matutino del este profundo. Pero según la ESA, se espera que 3I/ATLAS pierda algo de brillo, por lo que será necesario un telescopio de tamaño grande.

La recomendación para tener la oportunidad de observarlo es buscar lugares remotos con poca contaminación lumínica. Además, se ha indicado que en estas semanas, el cometa alcanzará una posición más alta antes del amanecer, lo que hace la observación más cómoda. Los observatorios e instituciones astronómicas ofrecen diversas oportunidades de observación, pues La Nasa trasmitirá en vivo su movimiento el 19 de diciembre en sus canales oficiales (NASA+, NASA app y YouTube) y en Amazon Prime.

¿Qué hace especial al cometa 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS es considerado un objeto de gran importancia científica, ya que se le ve como un “verdadero forastero” que trae consigo pistas sobre la formación de mundos que existen mucho más allá de nuestro sistema solar, según la Agencia Espacial Europea (ESA).

Su análisis es crucial porque parece diferir significativamente de los dos cometas interestelares descubiertos anteriormente (’Oumuamua y Borisov).