A propósito del Excel de los infieles: ¿ser infiel tiene consecuencias legales en Colombia? Esto dice un abogado

El caso del “Excel de los infieles” abrió una conversación nacional que pasó del chisme a la duda jurídica. Miles de personas se preguntaron si una infidelidad, más allá del dolor emocional, puede tener consecuencias legales reales en Colombia. Para entender dónde están los límites, hablamos con Nixon Adriano Forero Forero, abogado y gerente de la firma Blontime SAS, quien explicó el panorama con más claridad.

Cuando se trata de un noviazgo, el experto señala que es poco probable que un juez intervenga. “Es complicado elevar reclamos ante un juez si solo existe un noviazgo”, sostiene Forero, aunque no descarta escenarios puntuales en los que sí podría haber consecuencias. En sus palabras, “puede darse el caso donde, por ejemplo, se causen afectaciones al buen nombre, las que eventualmente podrían dar razones para exigir algún tipo de indemnización”. En ese contexto, la infidelidad solo adquiere relevancia legal cuando prueba un perjuicio concreto.

La situación cambia cuando hay un matrimonio de por medio. Forero explica que la ley colombiana sí contempla la infidelidad como causal de divorcio. “De acuerdo con la causal primera del artículo 154 del Código Civil, quien se considere traicionado puede pedir ante un juez la terminación del vínculo”, afirma.

Y en estos casos, las consecuencias pueden ser económicas. El abogado indica que “cuando se establece que la terminación del vínculo nupcial se da a causa de la infidelidad, el cónyuge que sea declarado culpable puede ser sancionado con la fijación de una cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente”. A ello se suman otros efectos patrimoniales como la liquidación de la sociedad conyugal y la fijación de alimentos para los hijos si corresponde, lo que en todo caso impacta al cónyuge infiel.

Para quienes conviven en una unión marital de hecho, también es posible acudir a un juez. Allí se puede solicitar el reconocimiento de la unión y la liquidación de la sociedad patrimonial. Sin embargo, Forero aclara que en este tipo de uniones “no podrá reclamarse la sanción atinente al cónyuge culpable”, pues esta solo aplica para matrimonios civiles o religiosos con efectos civiles.

Sobre si la infidelidad constituye un delito en Colombia, el abogado es contundente: “El adulterio dejó de ser un delito en 1936, cuando con la reforma al Código Penal se eliminó del régimen penal colombiano”. Con esto, queda claro que hoy la infidelidad no genera sanciones penales, no es denunciable ante Fiscalía ni produce antecedentes criminales.

El Excel viral puede haber sido un mecanismo de desahogo o un archivo para enfrentar la ruptura, pero jurídicamente no cambia la realidad: la infidelidad en Colombia solo tiene consecuencias legales cuando existe un matrimonio o cuando se demuestra un perjuicio real. Más allá de los memes, conocer estos alcances ayuda a entender qué es posible reclamar ante la ley y qué pertenece únicamente al terreno emocional.