Los mejores memes que dejó el Excel de los infieles de Colombia en redes sociales

La infidelidad, entendida como la violación del acuerdo de exclusividad en una relación romántica, es uno de los desafíos más destructivos que las parejas suelen enfrentar, siendo una de las causas más recurrentes de ruptura. Este acto no solo implica un desliz físico o emocional, sino que representa una profunda traición a la confianza y al compromiso compartido.

Puede leer: El Excel de los “infieles de Colombia” que se volvió viral podría convertirse en un delito: esto dicen los expertos

La redes sociales han tomado un importante papel en este tipo de situaciones, al ser el lugar donde o se dan o suelen ser expuestas, precisamente por estos días se hizo completamente viral una lista de excel en donde miles de personas depositaban los nombre de infieles. Este archivo no solo se viralizó en Colombia, pues la idea nació en paises comoEcuador, México y otros países, lo que demuestra que la tendencia se ha extendido por la región.

El documento, difundido inicialmente el 2 de noviembre, organizaba los datos por departamentos e incluía fotos, nombres completos y enlaces a redes sociales. Aunque fue eliminado pocas horas después, la información ya había empezado a replicarse. Para la mañana del 3 de diciembre, el formulario original estaba desactivado, pero los datos seguían circulando.

A la par han generado miles de reacciones, en su mayoría en forma cómica, en el caso de X, miles de personas han hecho comentarios pero también han dejado uno que otro meme frente a la situación:

¿Qué pueden hacer las personas que aparecen en estas listas?

En diálogo con Publimetro Colombia, Nixon Adriano Forero Forero, gerente de la firma de abogados BLONTIME SAS, explicó que quienes hayan sido expuestos sin autorización pueden acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar los hechos. Las publicaciones pueden convertirse en evidencia para iniciar una acción penal, que eventualmente podría terminar en condena.

Le puede interesar: La nueva tendencia para intercambio navideño entre grupos de amigas y amigos

Además, si hay un fallo condenatorio, las víctimas pueden solicitar un incidente de reparación integral para reclamar perjuicios morales y materiales. Si no participan en este proceso, también tienen la opción de acudir a un juez civil para pedir el reconocimiento de los daños, sin necesidad de esperar la conclusión de un proceso penal.

Aun así, en redes sociales han proliferado preguntas de usuarios que buscan “subir información de sus exparejas” o consultar las listas, sin tener en cuenta que tanto la difusión como la participación activa en estas plataformas puede derivar en responsabilidades legales.