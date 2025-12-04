Entre risas y cicatrices: así es el especial en el que Culotauro muestra su lado más humano

Culotauro, una de las voces más auténticas y contundentes de la comedia nacional, estrenó su nuevo especial “Anulo Esas Palabras”, un show que mezcla humor, vulnerabilidad y una mirada profunda a los episodios más complejos —y también más cotidianos— de su vida. El especial está disponible desde el 7 de noviembre en el canal oficial de YouTube Sancocho Trifásico.

Un especial que combina humor, catarsis y una biografía emocional

Grabado en el Teatro Libre, “Anulo Esas Palabras” nace de un momento especialmente personal para Culotauro. Aquí el comediante se aleja del personaje caricaturesco y se permite hablar desde la intimidad: los tropiezos emocionales, la salud física y mental, las contradicciones humanas, la autocrítica constante y esas palabras que uno dice sin pensar… pero que desearía poder borrar.

El título del especial viene de una frase que su mamá repetía para neutralizar cualquier comentario negativo: “Anulo esas palabras”. Con los años, Culotauro convirtió esa expresión en una herramienta emocional: un recordatorio de que también es posible anular culpas, miedos, heridas y expectativas que ya no nos pertenecen.

La historia detrás del humor: duelo, propósito y reconstrucción

En este show, Culotauro se sincera sobre la pérdida de su padre debido al alcoholismo y cómo ese dolor redefinió su vida. Compartir el duelo y transformarlo en risa se vuelve una declaración de propósito.

“Toda mi vida fui carnicero, y de alguna forma sigo siéndolo... solo que ahora corto historias y las sirvo con humor. Este especial no es solo para reír, también es para sanar”, afirma el comediante.

Este enfoque emocional lo consolida como uno de los narradores más honestos del stand-up colombiano: alguien que no teme usar la comedia como herramienta para entenderse, cuestionarse y reconstruirse.



