Yina Calderón afirmó que no volverá a Colombia tras su participación en reality internacional: “no me han valorado”

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido más polémicas del país, volvió a convertirse en tendencia tras revelar una decisión que, según dijo, cambiaría por completo su vida. La empresaria de fajas y ex participante de realities como Protagonistas de novela, La casa de los famosos y La mansión de Luinny afirmó que estaría considerando quedarse definitivamente en República Dominicana.

La declaración surgió durante un episodio reciente de La mansión de Luinny, reality grabado en ese país, donde Calderón protagonizó varias tensiones, especialmente con Karina García, quien hasta hace pocos meses era una de sus amigas cercanas. Desde su participación en el programa de convivencia, la relación entre ambas quedó rota.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue la confesión que Yina hizo frente a las cámaras. Con evidente molestia, aseguró sentirse poco valorada en Colombia y expresó que no planea regresar:

“No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo mi país, de verdad, pero siento que en mi país no me han valorado, no han valorado una villana como yo. Entonces he tomado la decisión de quedarme en República Dominicana, ahí se salvaron de mí, les hice un favor, porque siempre me dijeron que me fuera. Me adoptó República Dominicana súper bien. Extrañaré a mi país, el que me vio crecer, pero Colombia no me quiere”, afirmó.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Entre comentarios sarcásticos y mensajes celebrando su decisión. En otra conversación dentro del reality, Yina profundizó en su decisión:

“Ya tomé la decisión de quedarme acá en República Dominicana trabajando y me duele dejar mi país. Yo ya no quiero volver a Colombia. Nunca me quiso”.

Aunque algunos creen que se trata de una afirmación impulsiva propia del momento, otros señalan que la creadora de contenido podría estar planeando ingresar a otro reality en el exterior. Hasta ahora, Yina no ha vuelto a pronunciarse para confirmar o desmentir si su mudanza será definitiva.

¿Cuánto ganó Yina Calderón en La Mansión de Luiny?

Después de esas declaraciones, tuvo lugar la gran final del reality, que se extendió durante un mes y en el que la colombiana Karina García resultó campeona. La creadora de contenido recibió un premio de USD 100.000, suma que hoy equivale a más de $375 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, Yina tampoco salió con las manos vacías. Fue elegida como ‘La Patrona’ y favorita del público, reconocimiento por el que recibió USD 30.000, es decir, algo más de $112 millones de pesos. A esto se sumó un cheque en blanco y una oferta laboral por parte de Luinny, quien le propuso cobrar lo que considere justo para trabajar con él.