Medellín encendió diciembre con La ‘Alborotada’, una versión ‘spicy’ de la tradicional Alborada

Medellín volvió a encender una de sus tradiciones más reconocidas, la Alborada. Lo que comenzó como una forma familiar y barrial de recibir diciembre entre pólvora, música y encuentros comunitarios, hoy se mantiene como un ritual que atraviesa generaciones y territorios en la ciudad. Este año, esa celebración tuvo un nuevo matiz con La Alborotada, un evento gratuito que buscó resaltar la energía propia de la cultura paisa y darle un sentido renovado al inicio de la temporada decembrina.

En Medellín, “alborotada” no es sinónimo de desorden: es una expresión popular que describe ese momento de alegría colectiva en el que la fiesta se enciende y el ambiente se anima. Partiendo de esa idea, la propuesta de este año apostó por un encuentro que mezcló tradición, calle y la vitalidad de la juventud, convirtiéndose en un espacio para vivir la llegada de diciembre desde la autenticidad local, una nueva apuesta de Smirnoff.

La Alborotada reunió a artistas que representan distintas facetas de la cultura musical de la ciudad, entre ellos Queen Juandy, Valentino y agrupaciones como Tropicombo, Afra One, Sonido Sincreto y Timeless. Todos ellos llevaron al escenario un repertorio que fusiona sonidos tropicales, urbanos y contemporáneos, reflejando la diversidad que caracteriza a Medellín.

El evento, realizado en el sector del Perpetuo Socorro con apoyo de 50/50, incluyó un cierre de cuadra que permitió que vecinos, visitantes y amantes de la tradición vivieran la celebración en la calle, como suele ocurrir en los barrios durante esta época.

En medio del ambiente festivo, también se presentó una nueva edición de bebida en formato de 375 ml, pensada para los encuentros espontáneos y las celebraciones tradicionales de diciembre. La idea fue acercar la propuesta a los espacios donde suelen darse estos rituales comunitarios y mantenerla disponible en tiendas de amplio acceso como los D1.

Así, Medellín inició su temporada decembrina con una mezcla de tradición, música y celebración callejera. La Alborada volvió a sentirse como un símbolo de identidad, y La Alborotada se sumó como una forma de reinterpretar ese ritual desde el espíritu festivo que distingue a la ciudad.