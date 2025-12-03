Entretenimiento

ELA Taubert cierra su gira latinoamericana con un Sold Out inolvidable en Bogotá

La cantautora colombiana y ganadora del despidió la etapa latinoamericana de su gira Preguntas a las 11:11 Tour con un espectáculo vibrante en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Por Valentina Gómez

ELA despidió su último concierto en Latinoamérica con una presentación vibrante de su éxito global “¿Cómo Pasó?”, un momento lleno de energía que puso a todo el público a cantar y saltar sin descanso. Visiblemente emocionada, la artista agradeció a sus seguidores por acompañarla en cada etapa de su carrera y por hacer posible que sus sueños sigan creciendo, convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable repleta de emoción y conexión genuina.

Ahora, ELA continúa con la etapa estadounidense de su gira, patrocinada por Toyota, con sus próximos conciertos en Nueva York el 7 de diciembre y en Miami el 13, donde cerrará oficialmente el tour tras una exitosa apertura en Los Ángeles con un teatro completamente lleno. La cantante y compositora colombiana, ganadora del Latin GRAMMY® y una de las figuras más sólidas del pop latino actual, regresó anoche a Bogotá para ofrecer el show final de la fase latinoamericana de su aclamada gira ‘PREGUNTAS A LAS 11:11 TOUR’, logrando un sold out en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Durante la presentación, ELA interpretó en vivo las canciones de su álbum debut ‘PREGUNTAS A LAS 11:11’, cautivando al público con una puesta en escena impecable y una energía que llevó a sus fans a corear cada letra. La velada estuvo marcada por un recorrido completo por sus temas más queridos.

¿Qué fechas habrá para la gira preguntas?

31 de agosto - San Juan, PR | Centro de Bellas Artes [Sold Out]

10 de septiembre - Madrid, España | Sala But [Sold Out]

13 de septiembre - Valencia, España | Sala Repvblicca

18 de septiembre - Barcelona, España | Sala Razzmatazz

19 de octubre - Santiago de Chile, Chile | Teatro Coliseo

10 de octubre - Buenos Aires, AR | Teatro Vorterix

12 de octubre - Lima, PE | Centro de Convenciones Barranco

23 de octubre - Monterrey, MX | Escenario GNP

24 de octubre - Ciudad de México, MX | Teatro Metropólitan [Sold Out]

26 de octubre - Guadalajara, MX | Teatro Diana

30 de octubre - Guatemala | Fórum Majadas

1 de noviembre - San José, CR | Teatro Nacional [Sold Out]

