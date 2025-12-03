“Cuerpos Vol. 1”: el nuevo manifiesto sonoro de Babasónicos que desafía los géneros y la lógica algorítmica

Cuerpos Vol. 1 es presentado como un punto de quiebre creativo para Babasónicos. Según la visión del cineasta y productor Andy Fogwill, el álbum ofrece “una nueva música y poesía” en constante metamorfosis. Lejos de las fórmulas previsibles, el grupo se mueve hacia un territorio híbrido donde la experimentación es el centro.

En una época fragmentada —marcada por la saturación y la rapidez— el disco funciona como una obra totalizadora. Sus nueve canciones parecen dialogar entre sí, construyéndose a medida que se descomponen, explorando nuevas sensibilidades y una estética disidente.

La voz de Dárgelos como laboratorio poético

Las letras y la interpretación vocal de Adrián Dárgelos son clave en esta reinvención. Cuerpos Vol. 1 indaga en temas de poder, deseo y corporalidad, pero no desde lo literal, sino desde la mutación constante:

Cambios de registro,

búsquedas fonéticas,

nuevas reglas nemotécnicasque quiebran la escucha convencional.

El resultado es una “agitación poética y musical” que obliga al oyente a entregarse a un terreno desconocido pero fascinante.

Escuchar como acto sagrado

El lenguaje del disco rehúye la puntuación tradicional y se despliega con desobediencia. Cada canción busca una forma propia, un camino nuevo. Fogwill lo define como una invitación a convertir la escucha en un “lugar sagrado” dentro de una única distopía posible: la del propio cuerpo y la música como refugio.

Melodías pegadizas, texturas novedosas y una elegancia renovada construyen un universo donde lo común y lo íntimo encuentran defensa.

Un disco para enfrentar el desconcierto contemporáneo

En tiempos dominados por la predicción algorítmica, Babasónicos apuesta por confundir al sistema. Cuerpos Vol. 1 se mueve justo en el borde de lo inesperado, rompiendo marcos y expandiendo posibilidades.

El álbum ofrece, irónicamente, esperanza: desarma el “paquete de un futuro incómodo” y propone un tiempo off, un respiro, una chispa de alegría y la sensación de que algo verdaderamente nuevo puede volver a suceder.

Tracklist de Cuerpos Vol. 1

Tiempo Off Revelaciones Aparte Maracuyá Cocos Advertencia Miau Labios Apilados Mercado Blue Mi Propia Música

“Tiempo Off”: la declaración inicial

La canción que abre el disco funciona como un manifiesto. Babasónicos propone “una música y poesía nueva que nos reorganicen”, un intento por crear un espacio distinto en medio de la inclemencia de la época.

“Tiempo Off” busca escaparse, revelarse y reconfigurar la experiencia del oyente con un brillo invisible pero esperanzador.