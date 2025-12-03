Crudo Means Raw llega con su ‘Novena’ al Movistar Arena de Bogotá: conozca los precios

El rapero y productor colombiano Crudo Means Raw, una de las voces más influyentes del hip hop alternativo en el país, llegará al Movistar Arena el próximo 10 de abril con un espectáculo que promete ser uno de los más memorables de su carrera. La presentación reunirá lo mejor de su propuesta sonora: un sonido lo-fi inconfundible, beats experimentales y letras introspectivas que lo han convertido en referente de una generación que buscaba autenticidad.

Con una identidad musical que combina jazz, boom bap y atmósferas minimalistas, Crudo ha construido una trayectoria sólida dentro de la escena independiente. Sus producciones, entre las que destacan Todos Tienen Que Comer (2016) y Esmeraldas (2020), lo han posicionado como un creador único dentro del panorama urbano. Hoy, su catálogo supera los 200 millones de streams en Spotify y reúne a cientos de miles de oyentes mensuales que conectan con su visión honesta y su narrativa personal.

A lo largo de su carrera, Crudo Means Raw ha entregado canciones que se convirtieron en himnos dentro de la cultura del hip hop en Colombia. “La Mitad de la Mitad”, uno de sus mayores éxitos, alcanzó el número 1 en Spotify Colombia, mientras que temas como “No Copio” y “María” siguen siendo indispensables en playlists, clubes y festivales.

Su concierto en el Movistar Arena será un viaje por esos sonidos que lo han acompañado desde sus primeros lanzamientos hasta sus experimentaciones más recientes. Una oportunidad para escuchar en vivo la crudeza, la sensibilidad y la estética sonora que lo diferencian dentro de la música urbana hecha en Colombia.

La venta general de boletería estará disponible desde el 5 de diciembre a las 11:00 a.m. a través de www.tuboleta.com.