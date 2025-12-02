Agenda

Rock británico en Bogotá: así será el tributo de The Masterplan a Oasis

Bogotá se prepara para una noche cargada de nostalgia británica con The Masterplan, el mejor tributo a Oasis en Colombia, que llegará este 11 de diciembre a BrewPub.

The Masterplan
The Masterplan (CAMILO AMAYA 3114986002)
Por Luisa Toquica

Los amantes del britpop tienen una cita imperdible este 11 de diciembre, cuando The Masterplan, reconocido como el mejor tributo a Oasis en Colombia, se presente en un show único en BrewPub, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para los melómanos de la capital.

Este concierto promete revivir la magia, la irreverencia y el sonido inconfundible de los hermanos Gallagher, gracias a una banda que ha logrado capturar con fidelidad la esencia de Oasis y su impacto generacional.

Una experiencia “supersonic” para fanáticos de Oasis

El show estará liderado por Diego Cáceres (@dizeemills) y Charry de The Mills, dos artistas que han construido una propuesta sólida y poderosa alrededor del legado de Oasis. Junto a la banda, interpretarán himnos que marcaron a millones, como:

  • Wonderwall
  • Don’t Look Back in Anger
  • Live Forever
  • Champagne Supernova

Además de un repertorio ampliado que recorrerá los discos más emblemáticos del grupo británico.

Fecha, lugar y entradas del concierto

Lugar: BrewPub — Bogotá

Fecha: 11 de diciembre

Plan: Una noche cargada de nostalgia británica, rock and roll y clásicos inolvidables.

Las entradas ya están disponibles en www.mitaquilla.com.co, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que suele tener este tipo de tributos.

       

