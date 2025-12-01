Giovanny Ayala fue defendido por su hija, de quienes dicen que el secuestro de su hijo es marketing

Ya se van a completar dos semanas desde el secuestro de Miguel Ayala, joven artista hijo del maestro Giovanny Ayala, que fue interceptado junto a su manager por hombres armados cuando se movilizaba al aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca. Tras esta situación son muchos los mensajes que han salido a relucir, algunos reprochables en los que tildan a Giovanny de aprovecharse de la situación para supuestamente ganar dinero, algo por lo que una de sus hijas salió en su defensa.

A pesar de que las autoridades han desplegado un gran operativo en zonas cercanas al sector de El Túnel, en Cajibío, Cauca; -zona en la que fue raptado el cantante-, aún no se ha dado con su paradero, ni el de su manejador. Mientras avanzan las operaciones son varios los actos que se han realizado para pedir por su pronta liberación, dentro de ellos varios rosarios en iglesias del Meta, y una velatón en la ciudad de Villavicencio.

Giovanny Ayala Captura Instagram: Giovanny Ayala - Post - 26/11/2025

Todo esto sucede mientras la familia Ayala está sumergida en un inmenso dolor, sensación que se mezcla con el rechazo que les ha generado varias versiones sin fundamento y comentarios reprochables, en los que indican que lo que pasa con Miguel está siendo aprovechado para algún tipo de lucro; algo por lo que Natalia Ayala estalló, para defender a los suyos de este tipo de reacciones.

“A veces me da una flojera horrible coger el celular, porque por todos lados me aparece lo de mi hermano y duele. Pero lo que más me cansa es ver gente tan inhumana, hablando, sin saber, sin respetar el dolor ajeno, diciendo cosas tan estúpidas que uno ni entiende. ¿Qué clase de corazón tienen? Yo no quisiera responder, pero es inevitable. Mi papá no puede defenderse en este momento, pero gracias a Dios tiene hijos que sí dan la cara por él", fueron las palabras de ‘Nata’, en redes.