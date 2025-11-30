“Lo que diga es ley…”: Famosa influencer declaró su amor por Álvaro Uribe Vélez y su rechazo con Petro

Las redes sociales, sin duda, se ha convertido en un espacio para compartir, conocer y disfrutar, donde a diario son varios los jóvenes que desean convertirse en influencers o creadores de contenido y por ende, adquirir una amplia visibilidad que les permite abrirse campo en diferentes temáticas. Siendo este el caso de Dani Duke, una conocida influencer y pareja de ‘La liendra’, otro creador de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos’.

Le puede gustar: Aida Merlano confesó que demandó por alimentos al ‘agropecuario’, “A mí me respetas y deja de utilizar a mi hijo”

Si bien, en sus redes sociales predomina el contenido de maquillaje, viajes y videos divertidos en compañía de otros influencers, la paisa hace pocos días estuvo haciendo parte de ‘Desnúdate con Eva Rey’, programa digital de la española Eva Rey, donde se refirió a varios detalles de su vida privada, pero también terminó hablando sobre sus posturas políticas y su indudable apoyo a Álvaro Uribe Vélez.

“Uribe, yo quiero mucho a Uribe. No lo conozco, pero ojalá. La verdad si soy uribista. En estos días siguió a mi novio en las redes sociales y yo amor eres muy afortunado. Mi novio estudió en un colegio público en su pueblito que era ‘Pedacito de cielo, Álvaro Uribe Vélez’, y yo usted tiene que agradecerle mucho a él, él le dio estudio. Lo que él diga es ley en este… en mi corazón. Vamos por el de él“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Dani Duke, pareja de ‘La liendra’.

Finalmente, la creadora de contenido dejó claro que su voto no fue por Gustavo Petro y si Uribe le da su apoyo a Abelardo de la Espriella sería el candidato a la presidencia por el que ella votaría.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Dani Duke y ‘La Liendra’?

Luego de que Dani Duke visitara a su novio en la dinámica de congelados dentro de ‘La casa de los famosos’, donde le recordó que su llegada al programa era para demostrarle a Colombia la calidad de ser humano que era. En repetidas ocasiones, ‘La Liendra’ también se tomó el tiempo de hablar con sus compañeros de manera bastante romántica hacia Daniela.

Aunque ambos se ven de una edad similar, sí cuentan con diferencia, ya que Daniela tiene 33 y Mauricio ‘La Liendra’ tiene 25 años de edad. Por ende, la diferencia entre ambos es de 9 años.