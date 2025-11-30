J Balvin sorprendió al invitar al ‘Profe Montoya’ a su primer concierto y desatar ovación

J Balvin es uno de los máximos exponentes del reggaetón en Colombia, contando con una carrera de más de 15 años que lo llevó a internacionalizar su música. Aunque en los últimos días ha estado un poco alejado de esta pasión, hace varios meses anunció sus conciertos en Colombia y el primero tuvo lugar en su natal Medellín, convirtiéndose en uno de los más esperados por sus fieles fanáticos.

Para muchos el concierto de J Balvin en Medellín sería uno de los mejores debido no solo a su presencia, sino también la serie de invitados con los que contó, Golpe a Golpe, Reykon, Kris R, Eladio Carrión, De La Ghetto, Farruko, Yandel, Nio García, Kapo, J Quiles, Ronald El Killa, DJ Snake, entre otros, siendo más de 25 invitados para este show.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas tuvo que ver con el ‘profe Montoya’, Luis Fernando Montoya, exdirector técnico del Once Caldas, quien fue el invitado especial de J Balvin, demostrando su emoción ante su presencia: "“Ahora sí se me arregló el día, con esto ya tengo energía, hermano, para todo el concierto, llegó la mejor visita, vine con el maestro aquí, el señor, ese man ya me trajo toda la motivación y toda la energía (...) Lo saqué de la casa, el único que ha podido traerlo a un concierto por primera vez, eso es todo", fueron las declaraciones que añadió J Balvin a través de las redes sociales.

Asimismo, el paisa destacó que se trató del primer concierto del ‘profe Montoya’, quien también habría estado acompañado de varios de sus familiares.

¿Qué le pasó al ‘profe Montoya’?

Luis Fernando Montoya Soto, más conocido como ‘El profe Montoya’ es un exentrenador que ganó la Copa Libertadores junto al Once Caldas. Luego de 10 días de este suceso que marcó la historia no solo del equipo, sino también la de él y por supuesto, la de su familia. Sin embargo, tiempo después fue víctima de un asalto junto a su esposa, Adriana, pues por salvaguardar la vida de su pareja recibió una bala que entró por su cuello, dejándolo cuadraplejico, debido a la lesión en la médula espinal.