Revelaron chats privados de Kevyn del ‘Desafío del Siglo XX’ y ‘Guajira’; ¿La trata bien?

Caracol puede darse el lujo de decir que tiene dentro de su programación a uno de los programas más vistos de la TV colombiana, ‘El Desafío’; formato que no solo da de qué hablar por lo que sucede en la pantalla chica, también por las cosas que pasan con sus participantes y exparticipantes afuera del formato. Muestra de esto fueron la revelación de mensajes privados de Kevyn a ‘Guajira’ que se revelaron mientras el último ganador del reality está en competencia.

Desde que se ganaron ‘El Desafío XX’, Kevyn Rua y Kelly Ríos, estuvieron en la boca de millones de personas, por lo que, en su momento, eran rumores sobre una posible relación entre ambos; algo que pasó del cotilleo a la realidad con los constantes viajes y mensajes de amor que se dicen mutuamente en las redes.

Tomada de la cuenta de Instagram de Kevyn Rúa, el 5 de octubre de 2024. Foto de Kevyn del Desafío XX y Guajira, la relación va en serio.

Tras este paso, ‘Kev’, volvió a aceptar el reto de Caracol, e ingresó a ser parte del equipo Neos del ‘Desafío del Siglo XXI’; y por su parte ‘Guaji’, pasó de ser parte del equipo de presentadoras de ‘El Desafío del Siglo’, para coger un vuelo a los Estados Unidos y ser parte de los concursantes de Exatlon de Telemundo.

Mientras el puerto boyacense está en la ‘Ciudad de las Cajas’, su manager cogió su cuenta de Instagram para publicar algunas cosas para sus fans, dentro de ellas algunos de los mensajes privados que se envía la pareja.

“Espero que tu mañana sea tan bonita como tu sonrisa y espero que el resto del día sea dulce como tu mirada”, se lee en la historia.

¿Quién es la nueva presentadora de El Desafío?

Tras la salida de Kelly Ríos, ‘Guajira’, del equipo de ‘El Desafío Sin Flitro’, la producción del programa en el que trabajaba ya le consiguió un reemplazo momentáneo, una mujer que también pasó por la ‘Ciudad de las Cajas’, nada más y nada menos que ‘Glock’, Gloria Peña Manrique, quién se hizo a conocer, entre otras cosas por su gran pasión por los videojuegos.