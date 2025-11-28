Hackearon redes de Guayacán; piden millones para no revelar “mala costumbre” de Nino Caicedo y Alexis Lozano

Hablar de referentes de la salsa en Colombia y Latinoamérica, es hacer un apartado en la agrupación Guayacán, fundada hace más de cuatro décadas por Alexis Lozano, exintegrante del Grupo Niche. Justamente los creadores de himnos como ‘Carro de fuego’, ‘Mujer de carne y hueso’ y ‘Te amo, te extraño’; están en el ojo del huracán luego de una publicación en la que se asegura hackearon su perfil de Instagram, y quienes están detrás de esto aseguran revelaran “las malas costumbres”, de su creador y algunos de sus integrantes.

Este 2025, ha sido uno de los más fructíferos en la historia de este grupo con orígenes caleños, pero con una gran influencia de músicos de Bogotá; ya que la ciudad de Nueva York los homenajeó en el mes de julio con una calle con su nombre, en conmemoración al 215 aniversario de la independencia de Colombia. Más exactamente un tramo de la Sexta Avenida.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Falleció Edwin Madera, el propietario del emblemático bar La Troja en Barranquilla

Calle de Guayacán Orquesta en Nueva York (@billaboard.colombia)

A todo esto se le suma que para el mes de agosto, llenaron uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena de la capital, concierto con el que conmemoraron toda su trayectoria musical y con el que sacaron a relucir la mayoría de sus temas de sus 6 álbumes de estudio.

Lastimosamente, y según lo que han mostrado en sus redes, todos sus perfiles habrían sido hackeados, por un grupo que les pide una alta suma económica para no “revelar la mala costumbre de Nino Caicedo y la de Alexis Lozano”; todo esto mediante un clip en el que se ve a uno de ellos en lo que parece ser un sitio de entretenimiento nocturno.

“En el DM está el rescate”, “Se desgastan llamando expertos y los expertos somos nosotros, paguen ya”, “El CM es un petardo”, son algunos de los mensajes de los supuestos hackers; a los que Caicedo respondió: “¿Quién nos asegura que si pagamos esa cantidad de dinero nos van a devolver las redes?”

Aunque muchos de sus fans creen que se trata de una estrategia de marketing, aún no ha salido un comunicado que lo aclare.