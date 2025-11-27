Un rave celestial: Por primera vez en Colombia el sacerdote Guillerme

Bogotá se está preparando para un evento que rompe todos los esquemas. Sí, leíste bien: música electrónica, fe y energía juvenil en un mismo lugar. El Centro de Eventos Montevideo, junto a Octava Club, será el epicentro de una experiencia inédita en Colombia: un show encabezado por nada más y nada menos que el Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote portugués que ha sorprendido al mundo mezclando techno y espiritualidad.

El próximo 28 de noviembre de 2025, la capital vivirá una noche que promete ser inolvidable: beats elevados, mensajes que conectan y un ambiente donde creyentes, no creyentes y amantes de la electrónica pueden bailar sin etiquetas.

Un line up celestial (literalmente)

El Padre Guilherme no vendrá solo. Para encender la pista, lo acompañará un line up de lujo con nombres que ya mueven multitudes:Suizer, Pao Calderon, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash.Un combo perfecto entre talento local e internacional que le pondrá el toque clubero a una noche diferente, poderosa y llena de flow espiritual.

Boletas y localidades

La boletería ya está disponible en boletomovil.co, con tres tipos de accesos para todos los gustos:

General

VIP

Meet & Greet, ideal para quienes quieren estar más cerca del Padre Guilherme y vivir la experiencia desde adentro.

¿Quién es el Padre Guilherme Peixoto?

Nacido en Guimarães, Portugal, en 1974, Guilherme es sacerdote desde 1999 y actualmente es párroco y capellán militar con rango de teniente coronel. Pero además de su servicio religioso, tiene otra pasión que lo ha llevado a escenarios gigantes alrededor del mundo: la música electrónica.

Durante la pandemia, empezó a transmitir sets semanales para experimentar con nuevas técnicas y sonidos. Lo que no imaginó fue que sus sesiones se volverían virales, al punto de ser mencionadas por Reuters, Forbes, Clubbing TV y otros medios globales.

Así comenzó su viaje oficial por el universo techno, un camino que hoy lo tiene presentándose en escenarios épicos como:

Un show ante 20.000 personas en Zaragoza , fusionando música sacra y techno.

, fusionando música sacra y techno. El multitudinario Festival Medusa en Cullera , ante más de 150.000 asistentes .

, ante más de . Un DJ set inigualable en el Cristo Redentor de Brasil, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Una misión entre beats y espiritualidad

Para el Padre Guilherme, la electrónica no es solo fiesta:

“Con la música electrónica puedo llevar algún mensaje y estar donde están los jóvenes. Si un sacerdote puede ser DJ, también es posible que alguien ame los festivales y sea cristiano”, explica.

Su filosofía es simple pero poderosa: la música une. Y en la pista de baile —dice él— caben todos: creyentes, ateos, artistas, soldados, jóvenes y adultos. En los beats se promueven inclusión, tolerancia y respeto, valores que hoy son más necesarios que nunca.