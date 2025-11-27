Ritmo, color y conciencia social: Systema Solar sigue construyendo una explosiva fusión de cumbia y electrónica

Con 19 años de trayectoria en la industria musical, Systema Solar se ha consolidado como uno de los grupos más importantes a la hora de fusionar la música tradicional y los ritmos electrónicos, además de letras que llegan al alma y que terminan conectando de principio a fin con la esencia del grupo y por ende, con su comunidad.

En medio de su más reciente lanzamiento ‘Tiene poderes’, PUBLIMETRO habló con Andrés ‘Andrew’ Gutiérrez sobre las transformaciones que ha tenido el grupo, pero también el sentido que han buscado darle a sus letras más allá de hacer música y de contar con una amplia comunidad.

‘Tiene poderes’ llegó en un momento crucial para Systema solar, luego de que el grupo se uniera a la iniciativa global ‘Sounds Right’, que ha sido impulsada por el Museo de las Naciones Unidas buscando generar conciencia y acciones frente a las crisis climáticas a través de la música.

Es decir, que esta es una canción llena de fuerza, naturaleza y conexión especial con el territorio, donde Systema Solar busca poner su granito de arena y por ende, seguir haciendo música con propósito: “Uno como artista tiene una ventana de difusión muy grande y yo creo que también es responsabilidad de uno saber utilizar esa ventana. O sea, saber llevar un mensaje que realmente pueda ser un agente de cambio.

En resumidas cuentas te digo, la disquera es la naturaleza, es eso en pocas palabras y un gran porcentaje de las ventas que se hagan de esta canción van a estar destinadas para la preservación y la protección de los ecosistemas, siendo esta una iniciativa global”.

Sin duda, los 19 años de carrera artística que alcanza Systema Solar también se debe a la conexión que existe entre sus integrantes y su ideal frente a lo que desean seguir mostrando musicalmente: “Dentro del mundo de la música, por así decirlo, hay muchas vertientes y yo no crítico, digamos que a la persona que no asume una posición aguerrida frente a las situaciones delicadas que están sucediendo en el mundo, pero utilizo la ventana de Systema Solar para poder expresar y llevar un mensaje contundente precisamente con la música”.

Aunque el integrante de Systema Solar sostiene que han aprendido a conocerse, conectar y esa misma chispa la han puesto en cada una de sus canciones, como es común también termina siendo un reto, los cuales han logrado superar de la mejor manera posible para seguir dejando una huella como equipo y a nivel musical.

“Yo siempre digo esta frase, o sea, nosotros, después de 19, casi 20 años, todavía seguimos siendo niños jugando a ser escuchados y esa chispa no se puede perder. Uno no puede sumergirse dentro de las estrategias de números, del like, de seguidores y todas esas cosas porque a la final lo que uno hace es música, letras que conecten y yo creo que las letras tienen un poder que es demasiado contundente. A mí personalmente no me gusta llegar con el mensaje hablado, cuando la canción es tan evidente. O sea, no hay que decir más por qué ya exactamente lo dije todo. Yo soy cero panfleto”.

Esta sinergia también se ha traducido en el universo musical que han construido y muestra de ello es este más reciente lanzamiento ‘Tiene poderes’, la cual define como una canto desde al alma y termina reuniendo sus dos pasiones, la música y la naturaleza: “Fue una canción que realmente se trabajó desde el alma, como pueden verlo en el video de en YouTube, que es como un material inédito de nosotros, digamos que grabando el tema y conectados, o sea, conectados totalmente con la causa. Porque también cuando uno aprende a despojarse del ego y entiende que uno es parte de algo que no logra nunca entender y que la misión de uno es hacer música sincera y cuando uno hace eso, básicamente se vuelve un ente generador de contenido, de música a los tiempos que tengan que ocurrir, o sea, sin ataduras, haciendo arte”.

En esta medida, Systema Solar pretende seguir haciendo parte del cambio con cada una de sus canciones y por ende, haciendo composiciones que verdaderamente sientan y resuenen no solo con el grupo, sino por la etapa que viven: “Nuestra música se centra mucho en lo real, en el mensaje contundente, a la gente le gusta eso y también seguiremos por esa línea”.