Cantante del popular que murió tras cirugía estética, tenía fotos con uno de sus cirujanos

El género popular perdió recientemente a una de las promesas femeninas del despecho, Mayerly Díaz, artista que falleció tras una cirugía estética que se realizó en la ciudad de Bogotá. Tras su deceso, muchos fans de este estilo musical se volcaron a sus redes y se encontraron con fotos de uno de sus cirujanos.

‘Con tus chiros a otra parte’, ‘No supiste perder’, Aquí me tienen’ y ‘Liberada’; Díaz, Oriunda del municipio de Quipile-Cundinamarca, se estaba haciendo un nombre en la industria, pero su voz se apagó el pasado 22 de noviembre tras sufrir complicaciones en su salud luego de la intervención que se había mandado a realizar.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> Asesinan a reconocida reguetonera en tiroteo; su mamá rompió en silencio y se quebró en TV

Según lo que se conoce hasta el momento, Mayerly fue trasladada al Hospital de San Rafael en Facatativá, en el que falleció tras presentar complicaciones cardiacas. Inmediatamente conocida la noticia, la administración municipal del pueblo que la vio nacer emitió un emotivo pésame en el que invitó a la unión en la fe, para brindarle fortaleza a la familia de Díaz, especialmente a sus dos pequeños hijos de 11 y 13 años.

“La Administración Municipal de Quipile, liderada por el alcalde Efraín Medina Valero, expresa su más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. En estos momentos de dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y enviamos un mensaje de esperanza y fortaleza.”, afirmaron en la Alcaldía.

Conocido el deceso de Díaz, muchas personas se volcaron a su cuenta de Instagram, plataforma en la que ella publicó hace dos años una imagen junto a su cirujano, Marco Salazar. Cabe acotar que esta publicación no asegura que él fuese quien le practicase su última cirugía, o si está asociado al caso.