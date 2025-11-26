Ruidos en Hamelin y Audio Descriptivo: Luis7Lunes revive sus discos más importantes en vivo

Luis7Lunes, una de las voces más sólidas del rap independiente en Colombia, celebra una década de historia musical con dos conciertos especiales en teatro para conmemorar los 10 años de “Ruidos en Hamelin” y los 5 años de “Audio Descriptivo”, dos álbumes que marcaron su evolución artística y el crecimiento del hip hop nacional.

Los shows tendrán lugar en Medellín y Bogotá, ciudades clave en la trayectoria del artista, y prometen una experiencia escénica inmersiva con un montaje conceptual jamás visto antes en sus presentaciones.

Un show 360° dividido en tres actos

Este aniversario no será un concierto convencional. Luis7Lunes presentará un montaje 360° dividido en tres actos, con escenografía e iluminación diseñada especialmente para cada etapa del show.

El formato busca ofrecer una experiencia inmersiva que recorra los momentos más importantes de su carrera, conectando visualmente al público con las historias, líricas y sonidos que consolidaron su identidad artística.

“Ruidos en Hamelin” (2015): el origen de una voz propia

Lanzado en 2015, “Ruidos en Hamelin” fue el primer larga duración de Luis7Lunes y rápidamente se convirtió en una referencia del rap paisa contemporáneo.

El álbum contó con colaboraciones e instrumentales de figuras esenciales de la escena de Medellín como:

AnyOne (No Rules Clan)

Vic Deal

Mañas Rufino (Doble Porción)

Granuja

Este trabajo consolidó al artista dentro del movimiento independiente y le dio un lugar propio dentro del hip hop colombiano.

“Audio Descriptivo” (2020): el disco que lo llevó al mundo

En 2020, en plena pandemia, Luis7Lunes lanzó “Audio Descriptivo”, uno de los álbumes más importantes de su carrera. El proyecto contó con la participación de artistas como:

Gambeta y El Arkeólogo (Alcolyrikoz)

N. Hardem

No Rules Clan

Afterclass

El impacto del disco impulsó su proyección internacional, permitiéndole realizar presentaciones en México, Nueva York, Boston, Madrid y Barcelona, y posicionándolo como una de las figuras más relevantes del rap independiente colombiano.

Invitados especiales y una sorpresa internacional

Los conciertos contarán con invitados especiales de la escena nacional y una participación internacional desde España a cargo de Franco Carter, uno de los nombres más destacados del rap independiente europeo.

Los nombres de los artistas invitados se irán revelando de forma progresiva como parte del concepto narrativo del aniversario.



