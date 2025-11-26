Lucrecia Dalt y Quayola fusionan algoritmos, memoria y sonido en un doble estreno sin precedentes

El próximo 27 de noviembre, el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, será el escenario de una convergencia artística de nivel internacional. El evento reunirá en una sola noche al visionario artista italiano Davide Quagliola conocido como “Quayola” con su videoperformance LUCE, y a la compositora colombiana, Lucrecia Dalt, con el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “A Danger to Ourselves”.

Esta doble presentación no es solo un encuentro de talentos, sino un diálogo temático sobre la exploración de lo humano a través de nuevas tecnologías y la memoria. La noche está diseñada para sumergir al público en dos miradas que, aunque provienen de disciplinas distintas, se encuentran en el mismo territorio de la experimentación: Quayola abrirá la velada con una investigación de la memoria visual y el error algorítmico, mientras que Lucrecia Dalt cerrará con una inmersión en la conexión emocional, la voz y las estructuras acústicas que evocan sus raíces latinas.

Quayola: LUCE, la historia italiana reinterpretada por la máquina

El artista italiano Davide Quagliola (Quayola) utiliza la tecnología como un prisma para desentrañar las tensiones entre lo real y lo artificial, lo figurativo y lo abstracto. Su práctica, basada íntegramente en software informático personalizado, lo ha posicionado como uno de los referentes del arte mediático.

El 27 de noviembre se presentará LUCE, una videoperformance que rinde homenaje al centenario del Archivio Luce, uno de los acervos audiovisuales más importantes de Italia. La obra transforma fotografías y videos históricos en “pinturas algorítmicas” y esculturas digitales, donde la máquina interpreta las imágenes canónicas y, al “equivocarse”, revela una “poética del error”. Las imágenes documentales se convierten en formas puras, proponiendo una reflexión sobre la distancia entre la percepción humana y la lectura mecánica.

Complementando esta presentación, y para profundizar en su proceso creativo, Quayola también exhibirá la video instalación Computational Paintings / Storms. Esta exposición se inaugura el28 de noviembre a las 7:00pm en el Edificio Taller Giangrandi - Muaré(Cra 12 # 19 - 72, Bogotá). Coproducida por Nova et Vetera y Muaré Costumes con el generoso apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Bogotá.

Inspirándose en la pintura de paisaje del siglo XIX, Quayola especula sobre nuevas formas de representar la naturaleza en la era digital, utilizando aparatos tecnológicos para amplificar su percepción y convertir el comportamiento caótico de las tormentas y los fenómenos naturales en conjuntos de datos para crear gestualidades algorítmicas.

La obra de Quayola ha sido presentada en instituciones de prestigio mundial como el V&A Museum, Park Avenue Armory, Palais de Tokyo, Sónar Festival y el Sundance Film Festival.