Convocan a velatón en Villavicencio por la liberación de Miguel Ayala; acá la fecha y la hora

Ya se completan siete días desde que se confirmó el reprochable secuestro del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, hombre que fue raptado por hombres armados y trasladado a zona rural del departamento del Cauca, cuando se dirigía con su manager al aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca.

El pasado 18 de noviembre, una vez se conoció el secuestro de Miguel, las autoridades activaron un amplio operativo para localizarlo a él y a su mánager, quienes fueron interceptados en la zona de El Túnel, en Cajibío, Cauca

Durante el trayecto, varios sujetos que se movilizaban en dos carros y una motocicleta los obligaron a desviarse de la vía principal y trasladarse hacia el sector rural de Cajibío, específicamente a la zona conocida como Las Tres Margaritas.

Horas después de que este hecho saliera a la luz, Giovanny utilizó el alcance de sus redes sociales para pronunciarse y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 489.000 seguidores.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó

Velatón por la liberación de Miguel Ayala

Tras esta delicada situación se han presentado varias campañas para pedir por la libertad del cantante y su manejador, dentro de ellas varias convocatorias a rosarios en distintas iglesias del Meta. A todo esto se le suma la velatón que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre, a las 6:00 p.m, en el parque central de Villavicencio; llamado al que se unió Jhonny Rivera ,con las siguientes palabras:

“Esta es una invitación para que la gente de Villavicencio se una a una velatón en el Parque Central por la liberación de Miguel Ayala. Un ‘parcerito’ que no merece estar viviendo esta situación. Le envío mi solidaridad a la familia Ayala”, afirmó el intérprete de ‘Tomando Cerveza’.