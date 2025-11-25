Valentina Taguado dedicó especiales palabras a sus compañeras en la final de MasterChef

Los seguidores de MasterChef Celebrity 2025 están a pocas horas de conocer a la nueva ganadora del reality culinario más visto del país. Esta temporada, marcada por desafíos exigentes, viajes, momentos emotivos y una competencia mucho más estratégica, cierra con una final histórica: cuatro mujeres enfrentándose por el título.

Después de la reciente eliminación de Michelle Rouillard, las finalistas Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila deberán convencer a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con un menú completo de entrada, plato fuerte y postre. Cada uno debe demostrar técnica, identidad y creatividad en su propuesta para quedarse con el premio mayor.

En redes sociales, el entusiasmo es evidente. Valentina Taguado, una de las favoritas del público, ha recibido un enorme respaldo en las últimas horas, aunque muchos usuarios han destacado que esta ha sido una final de altísimo nivel en la que cualquiera podría llevarse el título con total merecimiento. Entre los comentarios que se repiten están aquellos que celebran que las cuatro finalistas hayan mostrado disciplina, crecimiento y gran capacidad para soportar la presión de la competencia.

La final se emitirá este 25 de noviembre, donde se sabrá quién se convierte en la nueva MasterChef Celebrity en una de las ediciones más emocionantes y comentadas del reality.