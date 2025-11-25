Guía de ofertas Black Friday: Parque Arauco lanza descuentos de Hasta el 70% en sus Centros comerciales

En el contexto del Black Friday, uno de los periodos comerciales más cruciales del año, el grupo Parque Arauco lanza su campaña de fin de año titulada “Envuelve un instante de felicidad”. Con esta iniciativa, la compañía busca patrocinar ese momento especial donde la compra de regalos para otros se traduce también en una experiencia de alegría para el comprador.

Las cifras de la jornada de Black Friday de 2024, según datos de REDEBAN, demuestran la vigencia de las compras presenciales en Colombia. El 81% de las transacciones se realizaron en tiendas físicas, frente a un 19% de compras en línea. Este marcado predominio confirma que la experiencia en el punto de venta, junto con la posibilidad de comparar productos, sigue siendo un factor decisivo para el consumidor colombiano.

Los centros comerciales de Parque Arauco, incluyendo a Parque La Colina (Bogotá), Parque Alegra (Barranquilla) y Parque Fabricato (Antioquia), se consolidan como destinos esenciales para los compradores que buscan calidad, tendencias y precios competitivos en el marco del evento.

El grupo chileno se posicionó como un motor clave del Black Friday presencial en 2024. Sus centros comerciales en Colombia registraron un crecimiento de cerca del 15% en el ingreso de visitantes durante el fin de semana del evento, en comparación con un fin de semana habitual. El pico de tráfico se concentró el viernes entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. Las categorías más populares y visitadas reflejaron las tendencias nacionales: moda, calzado, tecnología, deportes y belleza.

Christian Calcutta, Gerente General de Parque Arauco División Colombia, señaló que el crecimiento sostenido del interés por la experiencia presencial en 2024 reafirma que los clientes eligen estos espacios “no solo para comprar, sino para inspirarse, comparar y vivir momentos memorables”. Destacó que el grupo está preparado con una oferta robusta y beneficios especiales para asegurar que “cada visita envuelva un instante de felicidad”.

Para el Black Friday de este año, los centros comerciales han implementado una estrategia integral que fortalece la agenda comercial y optimiza la operación para garantizar experiencias seguras, ágiles y memorables.

Parque Arauco ofrecerá descuentos de hasta el 70%, con un portafolio ampliado de marcas nacionales e internacionales. Entre los puntos clave de la oferta se encuentran: