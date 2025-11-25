Conozca al esposo chileno de Carolina Sabino que enterneció a los televidentes con su compañía en la final de MasterChef

En la primera parte de la final de MasterChef Celebrity Colombia, Carolina Sabino vivió uno de los momentos más emotivos de la competencia y fue el ingreso de sus seres queridos al set. Entre ellos apareció su esposo, Mario Bert, cuya presencia despertó la curiosidad de los televidentes, que de inmediato comenzaron a preguntar quién es el hombre que acompaña a la actriz en esta etapa final de la competencia.

Mario Bert es un empresario chileno que desde hace varios años reside en Ecuador, país al que Sabino se mudó para darle un nuevo rumbo a su carrera y enfocarse de lleno en la música. La pareja mantiene una relación sólida que, aunque extensa, se ha desarrollado lejos de la exposición mediática.

La historia de ambos se remonta a más de 30 años, tiempo en el que han construido una vida familiar estable junto a Benjamín, el hijo menor de la actriz. Aunque suelen mantener su vida privada lejos de los reflectores, en apariciones públicas y publicaciones se ha hecho evidente la complicidad y el apoyo mutuo que los ha acompañado a lo largo de los cambios profesionales y personales de Sabino, incluidos los constantes desplazamientos que implica su trabajo artístico.

Su relación también ha sido un soporte fundamental para la actriz durante su regreso a la televisión colombiana. En MasterChef Celebrity, los televidentes han conocido una faceta más íntima de Sabino, así como el papel crucial que su familia ha tenido en este proceso. Ella misma ha señalado que su esposo y sus hijos son un motor emocional para enfrentar los retos del famoso reality.

Durante el episodio final, el reencuentro incluyó un mensaje especial de Bert, quien aprovechó la oportunidad para expresarle su admiración y orgullo. Conmovido, destacó la felicidad que sienten en casa por verla llegar tan lejos y bromeó con que todos están listos para probar sus nuevas recetas cuando regrese al hogar.

“Estamos muy orgullosos todos, realmente es una felicidad, estamos realmente emocionados y la estamos esperando para que cocine en la casa”, dijo, generando ternura entre los seguidores del programa y quienes apoyan a Carolina Sabino.