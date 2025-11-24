Clarividente lanzó inesperadas declaraciones sobre el fallecimiento de Juan Gabriel, “Yo no lo siento muerto”

Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, fue un conocido artista mexicano, quien alcanzó el éxito en varios países del mundo debido a sus éxitos como lo son ‘Así fue’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Querida’ entre otros. Sin embargo, para el 28 de agosto de 2016 se confirmó su fallecimiento.

Si bien, ya se cumplen nueve años desde su deceso, la supuesta teoría de que el cantante está vivo sigue latente y varios de sus fans así lo creen, mientras que otros piden dejarlo descansar y honrarlo a partir de cada una de sus canciones.

Sin embargo, hace pocos días la vidente Ayda Valencia, quien ha hecho parte de diferentes programas y cuenta con una amplia acogida por medio de sus redes sociales, se refirió al caso de Juan Gabriel y las teorías existentes detrás de su fallecimiento:

“Yo no lo siento muerto, la verdad. Me conecté con él, miré. Ustedes saben que soy super responsable con esta información y definitivamente yo lo siento vivo. ¿Qué pasó? Que por muchas circunstancias, yo creo que el agote y el extremo de los extremos, que toma la decisión de pronto, de aislarse, de irse o de ausentarse, pero lo siento vivo“, fueron las declaraciones de Ayda Valencia.

Las respectivas declaraciones de Ayda Valencia generaron revuelo a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que en pasadas oportunidades sus lecturas han sido ciertas, lo que ha traído consigo que pasadas teorías tomen mucha más fuerza.

¿Juan Gabriel tuvo una relación amorosa con su hijo adoptivo?

El rumor no ha pasado desapercibido por la familia del artista y fue el mismo Luis Alberto quien salió a desmentirlo. En entrevista con De Primera Mano, aclaró que solo se trataba de un invento y que tenía sospechas de que todo fue un acuerdo con malas intenciones: “Yo lo conocí hace algunos años (a Alberto Gómez), le di una entrevista para lo del libro y dice diferente, esto ya lo inventó con esta señora Silvia (Urdiqui)”, dijo el hombre.

Asimismo, manifestó su molestia y desmintió la noticia. “Nunca hubo una relación sentimental. Estoy súper molesto, traumado, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela, era su consentido, me traía a los conciertos y las casas que compró”, añadió. De igual manera, se dirigió hacia la opinión pública y pidió respeto por la memoria del que consideró como su padre.