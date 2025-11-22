Valentina Castro expresó su emoción tras desfilar en Colombia junto a J Balvin, ¿de qué se trató?

Valentina Castro es una joven modelo proveniente de Tumaco, Nariño, que se dio a conocer aún más al volverse orgullo nacional con su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show, en la sección de Pink, en el mes de octubre. Posteriormente, desfiló en Los Ángeles en el Vogue World: Hollywood, evento que celebró el profundo diálogo entre el cine y la moda y por estos días desfiló por primera vez en su país natal.

Puede leer: Se conoce el primer adelanto de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’

La ciudad protagonista fue Medellín, al recibir a J Balvin y Vélez, quienes estuvieron presentando su nueva colaboración. Esta consistió en una primera entrega de accesorios en cuero que representan la estética del artista con el sello artesanal de la marca. La pasarela, enmarcada en el concepto Ciudad Primavera, fue la antesala del esperado regreso del cantante al Atanasio Girardot, después de seis años de ausencia.

El artista explicó que la inspiración nació del concepto de su próximo concierto en la ciudad, llamado Ciudad Primavera. “Nos basamos en lo que representa la primavera para Medellín. Vélez tiene una capacidad de producción increíble en cuero, con una rapidez y calidad brutales. Mucho respeto por el trabajo que hacen”, dijo.

Al paisa se le pudo ver el metro de Medellín junto a varias figuras del medio, pero también uno de los aspectos que llamó la atención fue la participación de la tumaqueña, quien también dedico un post al especial momento: “Mi primer show en mi casa, Colombia. Gracias a todos los que formaron parte, un sueño hecho realidad. Orgullosamente tumaqueña y colombiana”, expresó la joven.

Por su parte, Balvin también posteó fotos del gran evento y no dudo en incluir a Valentina, quien sigue creciendo exponencialmente en el mundo del modelaje y las pasarelas. Mientras que el paisa, se prepara para sus dos fechas en estadios, tanto Medellín como Bogotá, donde se espera que tenga un regreso a su país por todo lo alto.