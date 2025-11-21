Presentadora de Caracol mostró su talento en la música tras oficializar su carrera, ¿adiós a la TV?

Caracol Televisión desde hace varios años se ha encargado de cautivar a los televidentes a partir de toda una serie de contenidos enfocados en la información y en el entretenimiento. Con el paso de los años, Noticias Caracol se ha consolidado como el informativo más visto en el país, contando así con un amplio número de periodistas y presentadores, quienes están al tanto de lo que ocurre en el país.

En cuanto a su sección de entretenimiento, como lo es ‘Show Caracol’ han pasado varias figuras, quienes se quedan presentes en el corazón de los televidentes, siendo este el caso de Lili Bechara, quien ha hecho parte del informativo y también de ‘Día a día’ como una de las corresponsales sobre aquellas situaciones que tienen lugar en Barranquilla.

En medio de su rol como presentadora, Bechara también ha buscado destacarse en las redes sociales, teniendo su propio pódcast contando con diferentes invitados y alcanzando los más de 180 mil seguidores, revelando así varios detalles sobre su vida.

Durante una de sus recientes apariciones, la presentadora de Caracol mostró su talento como cantante, carrera que ha buscado llevar a cabo, interpretando así uno de los grandes éxitos de Selena Quintanilla, ‘Como la flor’. “Hoy cantando un clásico de la reina del tex mex Selena. Como la flor tanto amor me diste tú se marchitó, me marcho, hoy, yo sé perder”, fueron las declaraciones que añadió Lili Bechara, presentadora de Noticias Caracol.

Como era de esperarse, las diversas reacciones por parte de sus amigos y fans no se hicieron esperar destacando el talento con el que cuenta y añadiendo: “Demasiado, amé la canción, la voz y quiero ese jeans te queda divino”. “Quedó muy genuina esta versión“, ”Tu voz es hermosa como las aves que cantan en la selva y no se ven“, ”Amo, me encanta esta faceta tuya“.

¿Lili Bechara, de Noticias Caracol, congeló sus óvulos?

Lili les contó a sus seguidores que tomó la decisión de congelar sus óvulos: “Les cuento que mis óvulos se fueron de vacaciones. A partir de los 30 años, una mujer que todavía no sabe si va a ser mamá, tenga o no tenga pareja, puede optar por esta decisión. Y es que la congelación de los óvulos es un proceso que te ayuda, además de prolongar tus óvulos son varias las famosas (…) Este es mi experiencia con ángeles que aparecieron en este camino cuando aún no estaba clara en tomar esta decisión. Hoy más convencida que nunca, que todo es en el tiempo de Dios”.

La presentadora de Caracol se dejó ver bastante emocionada frente a este tema, donde varios de sus seguidores y amigos no dudaron en aplaudir esta decisión y en unos años poder convertirse en mamá si es que así lo desea.