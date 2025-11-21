Denuncian presunto fraude detrás de la ganadora de Miss Universe 2025, ¿de qué se trata?

Durante la noche de este 20 noviembre se dio la 74ª edición de Miss Universe, certamen que reúne a más de 100 delegadas de diferentes territorios, quienes se encargan de demostrar sus conocimientos y habilidades con el fin de llevarse la corona y por ende, convertirse en la mujer más bella del mundo, quien también representa el liderazgo, autenticidad y compromiso social, siguiendo la visión de la organización global.

La representante que se convirtió en Miss Universe 2025 fue, precisamente, Fátima Bosch, Miss México, quien logró destacarse en varias oportunidades y convertirse así en una de las favoritas entre las candidatas. Si bien, la emoción estuvo latente en la mexicana, quien en medio de lágrimas recibió la corona, lo cierto es que lo rumores por un posible fraude han tomado fuerza con el paso de las horas.

El encargado de este hecho fue Omar Harfouch, quien hace varios días había renunciado a formar parte de Miss Universe como jurado, según él, por la falta de transparencia que existía. El hombre sostuvo que dos días antes de la gran final, al parecer, se habría realizado un “voto secreto”, justo allí fue donde se eligieron a las 30 participantes que seguirían en competencia, pero lo llamativo es que ninguno de los ocho jurados estuvieron presentes.

Asimismo, Harfouch sostuvo que esta decisión habría sido tomada por personas que contarían con algunos vínculos personales o profesionales con algunas de las candidatas, mencionándolo como "un grave conflicto de interés (…) No podía pararme frente a las cámaras legitimando un voto en el que nunca participé”.

Luego de que Fátima Bosch, Miss México, se convirtiera en la nueva Miss Universe 2025, las diferentes reacciones no se hicieron esperar, tanto así que Omar Harfouch en medio de una entrevista para HBO la tildó como una “ganadora falsa”, añadiendo que un día antes había alertado sobre su triunfo en Miss Universe, pues según él, el padre de Bosch contaría con negocios con el dueño del certamen, Raúl Rocha, “Me pidieron votar por ella porque sería bueno para su negocio”.

Cabe resaltar que hasta el momento la organización de Miss Universe, ni los demás jurados se han referido a este tema, sin embargo, la serie de comentarios no se han hecho esperar frente a este tema.