¿Cuánto sabes sobre Lily Collins?

En 2009, la actriz Lily Collins entró a Hollywood por la puerta grande, de la mano de Sandra Bullock. Fue a partir de esta producción que su carrera comenzó su rápido ascenso, consiguiendo sus primeros roles protagónicos y nominaciones. Foto: Netflix.

En su adolescencia descubrió su pasión por la escritura, lo que la hizo la colaboradora más joven de Teen Vogue y la reportera más joven de Nickelodeon.

Tras recibir múltiples ‘no’ en el cine, por falta de experiencia, Lily Collins se inclinó por perseguir su sueño de escritora en la Universidad del Sur de California, estudiando periodismo.

No obstante, en 2009 la actriz entró a Hollywood por la puerta grande, de la mano de Sandra Bullock, con una participación en una de las películas más celebradas del momento.

Fue a partir de esta producción que la carrera de Lily Collins, hija de Phil Collins, comenzó su rápido ascenso, consiguiendo sus primeros roles protagónicos y nominaciones.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿Cuál es el segundo nombre de Lily Collins?

a) Lily Anne Collins

b) Lily Jane Collinsc) Lily Marie Collins

2. ¿Dónde nació Lily Collins?

a) Manchester, Inglaterrab) Birmingham, Inglaterrac) Guildford, Inglaterra

3. ¿En qué año nació Lily Collins?

a) 1987

b) 1989

c) 1991

4. ¿En qué película hizo Lily Collins su debut cinematográfico importante?

a) The Blind Side

b) Mirror, Mirror

c) Abduction

5. ¿Qué personaje interpreta Lily Collins en la película ‘Mirror, Mirror’ (2012)?

a) Blancanieves

b) Caperucita Roja

c) Aurora

6. En la serie Emily in Paris, ¿cómo se llama el personaje de Lily Collins?

a) Camille Bourgeois

b) Sophie Dubois

c) Emily Cooper

7. ¿En qué película Lily Collins interpreta a una joven con anorexia?

a) Okja

b) To the Bone

c) Inheritance

8. Además de ser actriz, Lily Collins también ha escrito un libro. ¿Cuál es el título?

a) Reflections

b) My Story

c) Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me

9. ¿En qué película Lily Collins actúa junto a Zac Efron, interpretando a la novia de Ted Bundy?

a) Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

b) Tolkien

c) Okja

10. ¿Cuál de estas películas de Lily Collins es dirigida por Bong Joon-ho?

a) To the Bone

b) Okja

c) Abduction

11. ¿En qué año se casó Lily Collins con Charlie McDowell?

a) 2019

b) 2020

c) 2021

12. ¿En qué serie de televisión Lily Collins tuvo un papel antes de su gran éxito con Emily in Paris?

a) 90210

b) Gossip Girl

c) Pretty Little Liars

Respuestas:

1 b / 2 c / 3 b / 4 a / 5 a / 6 c / 7 b / 8 c / 9 a / 10 b / 11 c / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Te falta mucho para poder considerarte fan de Lily Collins.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Seguramente aprendiste varias cosas acerca de su vida y su trayectoria en este quiz.

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! Sigues de cerca la carrera de esta actriz, también conocida por su activismo contra el bullying.