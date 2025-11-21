Clásicas del Amor presenta su concierto de Navidad con más de 25 artistas en escena

Magia, amor, nostalgia, felicidad, hogar y gratitud se unen en un solo escenario con Clásicos Navideños, el espectáculo especial de Clásicas del Amor, una de las propuestas musicales más emblemáticas de América Latina. Esta temporada, el Teatro Cafam se convierte en el epicentro de las emociones navideñas con un show que celebra más de 30 años de trayectoria artística cantándole a Colombia.

Con una puesta en escena que reúne a más de 25 artistas en vivo, el espectáculo integra un repertorio vibrante de villancicos, baladas románticas, rancheras, música colombiana y ritmos tropicales, en una experiencia pensada para toda la familia.

Un recorrido musical por la Navidad que conecta generaciones

El espectáculo no solo revive los clásicos decembrinos, sino que construye un viaje emocional que conecta generaciones. Clásicas del Amor, con las mejores voces del país y el acompañamiento del Coro Filarmónico de Bogotá, abre una puerta sonora que transporta al público a los recuerdos, las tradiciones y los momentos que hacen especial la Navidad.

Cada interpretación está diseñada para despertar sensaciones de cercanía, unión y celebración, convirtiendo la experiencia en algo más que un concierto: una verdadera vivencia familiar.

Yéner Bedoya: la voz que guía la experiencia navideña

El periodista, presentador y director del proyecto, Yéner Bedoya, conduce al público a través de anécdotas, historias y detalles detrás de cada canción. Su participación transforma el montaje en una experiencia cercana y emotiva, donde los asistentes no solo escuchan música, sino que viajan por los recuerdos que han marcado la historia musical del país.

Gracias a esta narrativa, el Teatro Cafam se convierte en una gran sala familiar, donde niños, jóvenes y adultos cantan, bailan y comparten el espíritu de la temporada.

Clásicos Navideños: un cierre de año lleno de gratitud y celebración

Este espectáculo marca el cierre de un 2025 lleno de éxitos para Clásicas del Amor. Más que un evento musical, se presenta como un homenaje al talento colombiano y al público que durante décadas ha acompañado este proyecto artístico.

El show se consolida como uno de los eventos culturales más destacados de la temporada navideña en Bogotá, ideal para quienes buscan una experiencia artística de alto nivel y un plan familiar diferente para diciembre.