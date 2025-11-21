Carolina Soto, de ‘Día a día, mostró el insulto que le dejaron en parqueadero de Caracol, “Ahora todos dicen…”

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos de Caracol Televisión, estando presente hace más de dos décadas y acompañando a los televidentes durante las mañanas. Desde hace varios años la producción cuenta con varios presentadores, entre ellos Carolina Soto, quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y sencillez tanto dentro como fuera del set.

Además de destacarse en la pantalla chica, Soto ha contado con una amplia visibilidad a través de las redes sociales, pues actualmente alcanza los más de 3 millones de seguidores, compartiendo varios detalles de sus proyectos, pero también sobre su vida privada.

En medio de una de sus más recientes apariciones, la presentadora de ‘Día a día’ llamó la atención luego de que mostrara el insulto que le dejaron en una nota sobre su camioneta en el parqueadero de Caracol Televisión: “Cabrona a ver si aprende a parquear, hp”. En medio de risas, la caleña compartió una imagen de este momento añadiendo: “Ahora todos dicen que soy buñuela, bejjj”.

A pesar de que este hecho terminó siendo toda una sorpresa, lo cierto es que Carolina Soto terminó tomando lo ocurrido con bastante humor, dando a conocer que no es la primera vez que le ocurre.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

Carolina Soto, de ‘Día a día’ tiene dos hijos. El mayor de la familia es Valentino, quien llegó poco tiempo después de casarse con Germán González, su esposo, convirtiéndose en la felicidad de ambos, en medio de su deseo de convertirse en padres. Tiempo más tarde y con el fin de agrandar la familia y brindarle una nueva compañía a su hijo, le dieron la bienvenida a Violetta, quien es la menor del hogar, destacándose en las redes sociales de su mamá por su carisma y gusto por las cámaras, pues asegura que desea seguir sus pasos.

Lo cierto es que más allá de sus logros profesionales, lo más importante para Carolina es su familia, buscando pasar el mayor tiempo posible junto a ellos, ya que uno de sus sueños fue conformar un hogar.