Pichingo salió de MasterChef a triunfar con proyecto de comedia en importante escenario de Bogotá

El lunes festivo del 17 de noviembre pasó de ser un día de descanso a un día de tristeza para los fanáticos de MasterChef Celebrity Colombia, tras la eliminación de ‘Pichingo’, hombre que, salió del reality de RCN a triunfar con un proyecto con el que promete hacer vibrar a los bogotanos.

Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo ingresaron a la cocina más famosa del país para asumir un desafío de 75 minutos, en el que debían elaborar un plato dulce y otro salado. Sin embargo, para Diego Alexander Gómez, nombre real del comediante, la jornada no terminó bien, pues los sabores de su lasaña y sus repollas no lograron convencer por completo a los estrictos jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Tras la eliminación, Pichingo concedió una emotiva entrevista para Publimetro Colombia, en la que, reveló el nombre de la concursante que cree, va a ser la heredera de la corona de Paola Rey.

“A las cinco quiero decirle que son excelentes, que no bajen la guardia y que la den toda. Espero que en la final gane la mejor; la verdad es que todas tienen un nivel increíble, pero con lo que vi en las grabaciones y los retos, me atrevo a decir que Alejandra está opcionada a ganar, pero eso solo lo define el último plato. Entonces que gane la mejor”, añadió.

¿Qué proyecto viene después de MasterChef?

El próximo viernes 21 de noviembre, la sede Centro del Teatro Libre de Bogotá, recibirá el nuevo espectáculo de este comediante y trovador, ‘Pichingo, chiquito pero juguetón, con más sabor’, una puesta en escena con las que el antioqueño pretende sacar a los asistentes de su monotonía y hacerles sacar varias risas mientras están sentados en las sillas carmesí de este recinto del arte ‘rolo’.

La boletería puede conseguirse en la página web de ‘Dinaticket’, y pueden conseguirse en general por $50.000 y VIP en $60.000 pesos.