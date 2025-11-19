Parapsicólogo reveló el inesperado cierre que tendrá Gustavo Petro como presidente, “a rastras”

En medio de críticas y apoyo, Gustavo Petro ha ejercido como el presidente de Colombia durante más de tres años, generando polémica por sus decisiones y también por sus declaraciones, ya que termina siendo bastante activo por medio de sus redes sociales. Recientemente, un parapsicólogo habló de lo que será la recta final de su mandato.

Le puede gustar: Carolina Cruz confesó que piensa Jamil Farah de su buena relación con Lincoln Palomeque, ¿celos a la vista?

Hace pocos días, el parapsicólogo Edwin Ocampo estuvo haciendo parte del pódcast de ‘La negra candela’, ‘Qué está pasando’, contando con diferentes invitados en cada uno de sus capítulos. En medio de la conversación con el hombre, la política fue el centro de la misma, revelando que Petro no terminará su mandato en paz y tranquilidad, sino, por el contrario, con algunas situaciones tensas y en medios de caos.

Seguidamente, Ocampo reiteró que los problemas para Petro no solo vendrán de Estados Unidos, sino también otros países, los cuales no serán sencillos de enfrentar: “Vamos a tener un escenario diplomático difícil con varias naciones. Petro terminará su periodo a rastras porque la situación se ve muy compleja”, señaló el parapsicólogo.

Ocampo resaltó que estas acciones también buscarían “ponerle zancadilla”, sin embargo, desde su postura, este tipo de situaciones también tendrían relación con que Petro no estaría actuando del todo bien, dándole paso a sus opositores. En resumen, el cierre de Gustavo Petro como presidente no sería del todo positivo para él.

Cabe resaltar que las acciones realizadas por Petro a lo largo de su mandato también serían decisivas en las próximas elecciones presidenciales definidas entre derecha e izquierda.

¿Hija de Gustavo Petro se unirá a la campaña de Iván Cepeda?

En medio de las diversas ocupaciones por su emprendimiento, Andrea Petro no ha estado tan activa a través de sus redes sociales, sin embargo, decidió realizar una dinámica de preguntas con sus seguidores y una de las que llamó la atención tuvo que ver con Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, “¿Vas a realizar campaña por Iván Cepeda".

En medio de las diversas ocupaciones por su emprendimiento, Andrea Petro no ha estado tan activa a través de sus redes sociales, sin embargo, decidió realizar una dinámica de preguntas con sus seguidores y una de las que llamó la atención tuvo que ver con Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, “¿Vas a realizar campaña por Iván Cepeda".