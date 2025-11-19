Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, rompió el silencio tras los tatuajes de su hijo en viaje con Mateo Carvajal

‘Yo me llamo’ es uno de los programas más queridos de Caracol Televisión, pues ha hecho parte del canal durante una década, reuniendo temporada tras temporada a todo un grupo de imitadores quienes se encargan de mostrar su talento desde su artista favorito, sin embargo, la decisión la tienen el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Sin embargo, quienes tampoco pasan desapercibidas son su equipo de presentadoras que durante la más reciente versión estuvo compuesta por Laura Acuña y Melina Ramírez, la caleña ya había hecho parte de anteriores versiones en compañía de Carlos Calero.

Más allá de su presencia en ‘Yo me llamo’, Melina también se ha destacado a través de las redes sociales, contando con un amplio número de seguidores y compartiendo varios detalles de su vida y por supuesto, de su hijo, Salvador, quien es lo más importante para ella.

Sin embargo, durante los últimos días el menor ha estado de viaje junto a su padre, Mateo Carvajal, donde el creador de contenido le permitió hacerse tatuajes falsos en su pecho, los cuales fueron compartidos por medio de sus redes sociales generando risas, pero principalmente a la espera de la reacción de Melina, tantos fueron los comentarios que la presentadora de ‘Yo me llamo’ se refirió a través de sus historias de Instagram, añadiendo:

“Muchos esperando que me ”enojara" por esto jajaj, pero pensándolo bien sí, lo voy a regañar porque faltó el escudo del Medellín. Son niños, que sean felices, es todo lo que importa", fueron las declaraciones expuestas por parte de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, añadiendo la foto de Salvador con los respectivos tatuajes.

Melina Ramírez captura de pantalla redes sociales de Melina Ramírez

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez, de ‘Yo me llamo’, es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor colombiano, quien lleva más de 10 años dándose a conocer en la pantalla chica, contando con apariciones en producciones como ‘A corazón abierto’, ‘Dulce amor’ y ‘La traicionera’ del Canal RCN.

Ahora, Juan Manuel será uno de los protagonistas de ‘La influencer’ dándole vida a su personaje de Salvador Sarabia, quien terminará no solo trabajando sino también convirtiéndose en el gran amor de Maritza.