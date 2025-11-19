Fallout 2 es oficial: La serie de Prime Video se renueva para una nueva temporada

Prime Video presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de la segunda temporada de su serie Fallout. La esperada nueva entrega, que contará con ocho episodios, se estrenará el 17 de diciembre de 2025, con un nuevo episodio cada semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. La segunda temporada se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

El épico tráiler muestra secuencias repletas de acción, criaturas mutadas, revelaciones de elenco —Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin — y emocionantes misterios en el yermo (wasteland). La nueva temporada retomará los eventos que se desarrollan tras el impactante final de la primera entrega y llevará al público en un viaje a través del yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

Fallout es una producción de Kilter Films, con los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner se desempeñan como productores ejecutivos, creadores y showrunners. Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha reunido a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, ubicándose entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Prime Video.

Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout es la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).

