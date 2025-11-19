El reconocido integrante de Tropicana que aspira ingresar a ‘La Casa de los Famosos 3′.

La Casa de los Famosos en su tercera entrega continua con la búsqueda de los celebridades que harán parte del show, siendo más de un mes de votaciones en las que el público elige a los participantes. Mientras tanto, algunos de sus exparticipantes están en otros realities similares, en es el caso de Melissa Gate, Yina Calderón y Karina García.

El primero en lograr ingresar por medio de votación fue Nicolás Arrieta, una cara conocida en el mundo del internet hace bastantes años, a él se le sumó Alexa Torres, quien pasó por‘Yo Me Llamo 2025′, imitando a Fariana. Los siguientes elegidos fueron Tebi Bernal y Luisa Cortina, perfiles que aún no son tan conocidos por el público.

¿Quién es el integrante de Tropicana que aspira ingresar a La Casa de los Famosos?

Se trata de Elmer Castro Monsalve, más conocido como ‘Luchito Humor’, quien hace parte del equipo de la popular emisora Tropicana y que también se le ha podido ver en la televisión, en programa como ‘Buen Día Colombia’. Su apodo se originó luego de que su abuelo le dijera así en el campo, aunque él nunca supo por qué y ahora, el humorista busca entrara su primer reality.

Las personas que compiten junto a Luchito Humor son:

Eldevin López

Julián Beltrán

Javier Peraza

Jorge Sánchez

Bruno Ponce

¿Quiénes han sido los ganadores de ‘La Casa de los Famosos 3′?

La primera temporada del reality en Colombia llegó en el año 2024 y la ganadora fue Karen Sevillano, quien después se convirtió en presentadora del After Show y regresará para la tercera entrega. Mientras que el ganador de la temporada de este 2025 fue Altafulla, quien llegó a la final con Melissa Gate y Emiro Navarro.



