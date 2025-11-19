“El Mundo de la Fantasía” llega a Cali: el show infantil que reúne a 32 personajes en un mismo escenario

Este domingo 23 de noviembre, Cali vivirá una tarde de pura magia con la llegada de “El Mundo de la Fantasía”, un musical de gran formato que reúne a más de 32 personajes de las películas, series y universos más queridos por los niños. El espectáculo, que está conquistando escenarios en toda Colombia, llega a la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo con dos funciones: 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Pensado para los más pequeños pero diseñado para disfrutarse en familia, este show se ha consolidado como una experiencia que une generaciones a través de la música, el baile, el color y la imaginación.

Una aventura musical que hace realidad los sueños de los niños

“El Mundo de la Fantasía” es una celebración del juego, la imaginación y la alegría. Durante más de una hora, los asistentes disfrutarán de un recorrido por universos llenos de magia, donde princesas, superhéroes, hadas, juguetes parlantes, animales que hablan y personajes clásicos cobran vida con coreografías espectaculares, vestuarios coloridos y efectos visuales de última generación.

Con más de 32 artistas en escena, cada número está diseñado para despertar la creatividad, el asombro y la sensibilidad infantil. Al mismo tiempo, los adultos se reencontrarán con sus recuerdos más entrañables, convirtiendo la experiencia en un viaje emocional para todas las edades.

Un espectáculo que emociona, educa y fortalece los lazos familiares

Además de entretener, este musical tiene un enfoque pedagógico. A través de sus historias y canciones, los personajes transmiten valores como:

la amistad

el trabajo en equipo

la empatía

la valentía

la confianza en uno mismo

Los niños participan activamente en cada escena: cantan, aplauden y viven cada aventura como si fueran parte del cuento. Para los padres, es una oportunidad de compartir un recuerdo inolvidable, de esos que se guardan en el corazón más que en una fotografía.