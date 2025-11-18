“Viólame”: polémico mensaje de Margarita Rosa que provocó criticas de Vicky Dávila; “algo tan puerco”

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco volvió a convertirse en el centro de la conversación pública tras publicar un mensaje en su cuenta de X que generó sorpresa, críticas y preocupación. El trino decía: “Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!”, una frase que se viralizó en cuestión de minutos y que abrió un intenso debate en redes sociales.

La publicación, sin contexto ni destinatario explícito, alimentó todo tipo de especulaciones. Algunos usuarios sugirieron que el mensaje podría haber sido dirigido al presidente Gustavo Petro o a la periodista Vicky Dávila, mientras otros insinuaron que De Francisco habría confundido X con un chat privado. Comentarios como “Margie, te equivocaste de app” y “En el Congreso puedes encontrar a tu rey, o Lobo te puede hacer el contacto” circularon masivamente.

La controversia escaló cuando Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial, respondió de forma directa al mensaje. Desde su cuenta, expresó: “Margarita, no sé cómo se sienten las mujeres violadas, abusadas, acosadas, maltratadas sexualmente, al leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted, que tantas mujeres admiraron o admiran”.

Su pronunciamiento avivó aún más la discusión, especialmente entre quienes cuestionaron el impacto del mensaje de De Francisco en un país donde la violencia sexual sigue siendo una problemática grave y sensible.

Entre las reacciones, también hubo comentarios que mezclaron críticas, ironías y referencias a debates previos protagonizados por la actriz. Algunos usuarios recordaron su afinidad con Petro con frases como: “¿Pero usted sí acompasa el clítoris con el cerebro como manda su dios?”, haciendo alusión a una polémica declaración del presidente. Otros aprovecharon el momento para reflexionar sobre temas de fe, espiritualidad y coherencia pública.

La actriz, hasta el momento, no ha ofrecido una aclaración sobre la intención o el contexto detrás de su mensaje, mientras que la conversación en redes continúa dividiéndose entre quienes piden responsabilidad por el alcance de sus palabras y quienes interpretan el trino como un error, un sarcasmo o una expresión descontextualizada.

La controversia deja en evidencia una vez más la tensión que puede generar cualquier publicación de figuras públicas en medio del actual clima político y social del país.