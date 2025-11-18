Mayhem regresa a Colombia: El legendario black metal noruego, sacudirá Bogotá

La escena metalera colombiana se prepara para un acontecimiento sin precedentes: Mayhem, la legendaria banda noruega de black metal, ha confirmado su esperado regreso al país para un show exclusivo en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, programado para el 30 de noviembre de 2025.

Fundada en Oslo en 1984, Mayhem no solo es una banda; es el pilar fundamental que estableció las bases del black metal noruego. Su trayectoria, marcada por acontecimientos trágicos y controversias, ha contribuido a crear una mística única en la historia del metal extremo.

Alineación de Elite para un Show Excepcional

La actual formación de Mayhem promete entregar una actuación magistral, contando con:

Attila Csihar - voz

Necrobutcher - bajo

Hellhammer - batería

Teloch - guitarra

Ghul - guitarra

Repertorio Histórico en el Astor Plaza

El concierto abarcará toda la discografía de la banda, desde el emblemático De Mysteriis Dom Sathanas hasta trabajos más recientes como Esoteric Warfare. Los asistentes podrán experimentar la evolución musical de Mayhem a través de sus diferentes épocas y estilos.

Impacto en la Escena Local

Este evento representa un hito significativo para la escena metalera colombiana, posicionando a Bogotá como un destino crucial en el circuito internacional del metal extremo. La presentación en el Teatro Astor Plaza marca además un reconocimiento a la creciente audiencia del género en el país.

Perspectivas y Expectativas

La visita de Mayhem a Colombia en 2025 no solo promete ser un espectáculo musical extraordinario, sino también un momento histórico para los seguidores del black metal en Latinoamérica, consolidando el legado de una de las bandas más influyentes del género.





