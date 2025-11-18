Llegó el Billboard Hot 100 a Colombia: Así funciona la nueva lista musical

Colombia contará por primera vez con el listado de sus 100 canciones más escuchadas. Gracias a una recopilación de datos, que abarca desde los impactos de la radio hasta el streaming, obtenidos a partir de información de Luminate –el servicio más confiable a nivel mundial de recolección de data– y con el acompañamiento de ACR Decibeles, el servicio líder en monitoreo radial en Colombia que analiza en tiempo real la música más escuchada en radio, televisión y plataformas digitales, gracias a una tecnología de rastreo sonoro, que permite conocer las tendencias y el consumo musical en el país.

El previamente anunciado Hot 100 de Billboard Colombia debutará este 29 de octubre y recibirá actualizaciones semanales en la página web de Billboard Colombia, y sus respectivas redes sociales. Ofreciendo a los fanáticos y a los líderes de industria una mirada sin precedentes de las canciones, los artistas y las tendencias musicales que lideran en el país.

Cada semana, los fanáticos podrán ver qué canción y cuál artista –ya sea nacional o internacional– ha alcanzado el puesto No. 1, junto con las canciones que tienen los debuts en las posiciones más altas (Hot Shot Debut) y las que más han subido (Greatest Gainer) en la lista.

Un hito para la música colombiana

Por primera vez en la historia, la escena musical colombiana se podrá destacar en un chart de Billboard hecho a su medida, que además será un valiosa incorporación a los demás Hot 100 que Billboard –considerado frecuentemente “La Biblia de la Industria Musical”– presenta a escala global. Este hito histórico pondrá en el foco global los increíbles aportes que han hecho iconos colombianos como Karol G, Maluma o J Balvin, mientras celebrará la rica herencia musical del país.

Billboard Colombia entiende que los charts musicales son mucho más que conteos –sino que son un reflejo de la cultura del país y las tendencias que la envuelven. En una nación que ha sido celebrada por su diversidad de géneros, desde la cumbia, la salsa o el vallenato hasta la música popular, el joropo y el pop, el nuevo chart no solo destacará los éxitos más populares, sino que también proveerá un análisis significativo de los fenómenos culturales que están moldeando la industria musical colombiana. Lo que marcará un momento sin precedentes en el reconocimiento y en la celebración de la música colombiana dentro del escenario internacional.

Con el Hot 100, Billboard Colombia proveerá una herramienta invaluable para artistas, productores, ejecutivos, emprendedores, profesionales de la industria y fanáticos. Fortaleciendo mucho más la escena musical tan vibrante que tiene nuestro país.