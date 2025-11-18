La magia de Studio Ghibli regresa a Bogotá: concierto sinfónico con la voz de Mei en vivo

La magia de Studio Ghibli vuelve a Bogotá con una propuesta inolvidable que combina música, nostalgia y una puesta en escena de alto nivel. El próximo 28 de noviembre a las 8:00 p.m., el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se convertirá en un portal hacia los mundos creados por Hayao Miyazaki en Ghibli en Concierto Vol. 2, un espectáculo sin precedentes que reunirá a más de 40 músicos en vivo interpretando las melodías más emblemáticas del legendario estudio japonés.

Un viaje sinfónico por las películas más queridas de Miyazaki

Con arreglos renovados, canciones inéditas y una producción escénica cuidadosamente diseñada, el concierto rinde homenaje a clásicos como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, Ponyo en el Acantilado y otras obras que han marcado la historia del cine animado.

La experiencia promete transportar al público a través de imágenes, sonidos y emociones que han acompañado a generaciones completas. Ghibli en Concierto Vol. 2 se posiciona como uno de los eventos culturales más esperados del año en Bogotá.

Angélica Villa Barrón, la voz de Mei, llega por primera vez a Bogotá

Uno de los momentos más esperados del concierto será la participación especial de Angélica Villa Barrón, actriz mexicana de doblaje y soprano lírica que dio vida a Mei, el personaje entrañable de Mi Vecino Totoro, en la versión latinoamericana.

Su interpretación se convirtió en un tesoro para miles de espectadores en América Latina, quienes crecieron con su voz como parte esencial de su infancia. Con más de 20 años de trayectoria en doblaje, actuación y dirección, Villa es hoy una de las figuras más respetadas del medio.

Su presencia en Bogotá será un hito para los fanáticos de Studio Ghibli, una oportunidad única para revivir la magia original que marcó a tantas generaciones.



