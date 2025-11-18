Cali y Medellín vivirán el nuevo capítulo musical de Grupo Frontera

Triste Pero Bien Cabrón, la gira más emocional, vulnerable y a corazón abierto de Grupo Frontera, llega a Colombia con dos conciertos que prometen convertirse en parte de la memoria colectiva de los fans del regional mexicano. Por primera vez, la agrupación será artista principal en escenarios propios en el país, un hito que consolida su expansión y confirma a Colombia como uno de los mercados más fuertes del género en la región.

Un tour marcado por la honestidad y la herida emocional

La gira, que se desprende del lanzamiento de su nuevo álbum Lo Que Me Falta Por Llorar, representa un giro íntimo y profundo en la propuesta musical de Grupo Frontera. El proyecto ha sido descrito por la crítica como “la versión más oscura y honesta” de la banda, donde las letras vulnerables y la sonoridad más introspectiva revelan una madurez artística que ha conectado de forma potente con millones de oyentes.

Con esta gira, el grupo busca llevar al escenario un viaje emocional que mezcla nostalgia, despecho y una sensibilidad más cruda, elementos que han caracterizado su crecimiento dentro del regional mexicano.

Colombia: un público clave para el regional mexicano

Tras cautivar escenarios como Festival Estéreo Picnic y el Festival Vallenato, la banda regresa al país con un espectáculo creado especialmente para su audiencia colombiana. El interés creciente por el regional mexicano en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá ha posicionado a Colombia como un territorio estratégico y en plena expansión para el género.

En estas dos fechas, los fans vivirán un repertorio que combina himnos del desamor como No Se Va, Que Vuelvas, Ya No Somos Ni Seremos, Despídete Bien e Ibizas, junto a las nuevas canciones que dan vida a Lo Que Me Falta Por Llorar.