Sean “Diddy” Combs reaparece en su primera foto oficial desde prisión y revela cómo está viviendo su proceso de rehabilitación

Sean “Diddy” Combs, el famoso productor y rapero estadounidense, volvió a ser noticia tras difundirse la primera fotografía oficial desde la cárcel donde cumple una condena federal relacionada con delitos de prostitución. La imagen, publicada por CBS News, muestra al artista de 56 años con un aspecto notablemente distinto: cabello completamente canoso, barba crecida y un suéter burdeos, lejos de la estética glamorosa que lo caracterizó durante décadas en la industria musical.

Le puede interesar: El abogado de Sean ‘Diddy’ Combs se retira del caso justo antes del inicio del juicio

El músico fue sentenciado el mes pasado a cuatro años y dos meses de prisión y, el 30 de octubre, fue trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la Federal Correctional Institution de Fort Dix, un establecimiento de baja seguridad ubicado en Nueva Jersey.

De acuerdo con su equipo de prensa, Combs está atravesando una etapa de introspección y disciplina. Su representante, Juda Engelmayer, aseguró que el artista está comprometido con mantener la sobriedad y “dar un ejemplo positivo” durante su tiempo tras las rejas.

Dentro del centro penitenciario, Diddy trabaja actualmente en la capilla, participa en un programa de rehabilitación de drogas y habría comenzado a impartir clases de emprendimiento para otros internos.

“Su sobriedad y su disciplina son prioridades, y las está tomando en serio”, afirmó Engelmayer, destacando la intención del productor de reconstruir su vida desde adentro y enfocarse en un proceso de transformación personal.